Llama GPRD a la SEP a considerar en reinicio de clases, la carencia de internet y televisores de alumnos guerrerenses

Chilpancingo Gro; a 05 de agosto de 2020.- A nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, Perla Edith Martínez presentó un Acuerdo Parlamentario donde exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en sus lineamientos de reinicio de clases, consideren la carencia del servicio a internet y televisores de los estudiantes de Guerrero. Dicha iniciativa fue enviada a comisiones.

Lo anterior, ante el anuncio hecho por las autoridades federal de un plan progresivo para el reinicio de actividades sociales, económicas y escolares donde se deben tomar en cuenta para la reapertura de actividades, los semáforos en las entidades por el avance de la epidemia por el virus Covid-19.

En la exposición de motivos del Acuerdo, se advierte que las previsiones de las autoridades sanitarias “no han sido las más acertadas y la contingencia, así como las medidas de sana distancia aún continúan, previendo que en este mes de agosto se mantengan hasta nuevo aviso”.

Recuerdan que el estado de Guerrero se mantiene en color Naranja que significa de Alto Contagio, y la actividad escolar deberá reiniciarse hasta que el semáforo esté en color verde, sin que se tenga una fecha probable, por lo que todo dependerá del avance del semáforo, es decir, de la no presencia o disminución significativa de casos de contagio del COVID-19.

El GPRD hace un llamado al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que tome en consideración las características de Guerrero que permita a todo el estudiantado del nivel básico a tener acceso a las clases virtuales y, en aquellas localidades donde no se cuente con internet o de televisión.

Asimismo, para que se establezcan mecanismos donde maestros, padres de familia y alumnos puedan generar acciones que permitan la impartición de clases con una modalidad a distancia atendiendo la especificidad de cada localidad.

Destacan que no todos los alumnos tienen el acceso a los sistemas informáticos y de telefonía, existen lugares en el estado de Guerrero donde estos avances no han llegado (de acuerdo con INEGI, el 65 por ciento de la población no tiene acceso a internet, y la carencia se incrementa a un 85 por ciento en las zonas rurales) y que, en consecuencia, los alumnos no pueden acceder al materia educativo virtual.

Otro factor que llaman a tomar en cuenta es el hecho de que muchas familias en Guerrero no tienen en sus hogares aparatos televisores, según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2018 realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “los canales de televisión abierta son vistos por el 72 por ciento de la población”; esta encuesta también revela que el 11 por ciento de los hogares en las zonas rurales del país (alrededor de 14 millones de personas) no cuentan con un aparato de televisión para acceder a la señal y a la programación. En materia de radio, 39 por ciento de la población nacional escuchan radio.

Martínez Ríos puso a consideración de la Comisión Permanente el anuncio de inicio de clases de manera virtual por parte del titular de la Secretaría de Educación Pública para el próximo 24 de agosto; por lo que es sumamente importante que nuestras autoridades en materia educativa realicen una evaluación de la situación de los alumn@s en cada una de las localidades que conforman el estado de Guerrero, respecto del acceso a clases virtuales o a través de los canales de televisión, como se ha anunciado por parte de las autoridades federales.

Por lo anterior, consideran que la Secretaría de Educación Pública no sólo debe emitir un Acuerdo de manera Nacional, sino que debe emitir Acuerdos donde se prevea la condición específica de cada una de las localidades y hogares de las Entidades de la República, como es el caso de Guerrero, para que puedan acceder todas y todos los alumnos sin retraso alguno a las clases virtuales y se generen mecanismos que les permitan tener asesoría y no retrasarse en la instrucción de su educación básica.

“Esta problemática se presenta en todos los niveles educativos, por eso es importante que a pesar de que se estén impartiendo clases virtuales se generen los lineamientos de evaluación adecuados a cada nivel educativo, acorde a las condiciones socioeconómicas y de acceso a los medios de comunicación virtuales de la población guerrerense”, concluyen.

En el acuerdo también se exhorta al Secretario de Educación Guerrero, para informe los resultados de la evaluación de los alumnos de Educación Básica, así como de los procesos de regularización que se ordenaron en el séptimo punto del Acuerdo Número 12/06/20 por el que se establecen diversas disposiciones para Evaluar el Ciclo Escolar 2019-2020, de la Secretaría de Educación Publicado el 05 de junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

