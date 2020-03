Llama Arturo López Sugía a que el gobierno de Chiapas cumpla a normalista lesionado por policías

/ 75

*Adeuda $130,000.00 a un hospital privado de Tuxtla, Gutiérrez; solo el gobernador Héctor Astudillo cumplió el acuerdo

Chilpancingo Gro; a 24 de marzo del 2020.- El presidente de la Comisión Especial para el Caso Iguala del Congreso de Guerrero Arturo López Sugía hizo un llamado al gobierno de Chiapas para que cumpla con el pago de hospitalización del normalista de Ayotzinapa Juan Antonio Flores García.

El estudiante de segundo año de la Licenciatura en Educación Primaria resultó lesionado luego que la policía de Chiapas efectuó un desalojo violento el pasado 16 de febrero en Tuxtla, Gutiérrez, donde la caravana de los padres de los 43 desaparecidos visitaba la Normal de Mactumatzá.

López Sugía intervino en la sesión de hoy en el Congreso de Guerrero, donde expuso que como Presidente de la Comisión Especial del caso Iguala se ha responsabilizado en atender de forma directa las dolencias e injusticias que rodean a los padres de los 43 desaparecidos.

Por lo que de manera oportuna condenó la represión en su momento, de la misma manera en que exigió ahora que se encuentre y encarcele a los policías responsables.

Recordó que en ese entonces hubo un acuerdo entre los gobiernos de Guerrero y Oaxaca de que compartirían el pago de los gastos de hospitalización de los afectados, mismo que solo ha cumplido el gobernador de Guerrero.

“Acertadamente el licenciado Héctor Astudillo Flores fue el primero en actuar, y el primero en solidarizarse, desde esta tribuna he de reconocer lo mediato y responsable de sus actos”.

López Sugía señaló, por otra parte, que “el Gobierno de Chiapas no ha respondido en la medida de lo posible su parte del acuerdo, no obstante, me informan los padres que ha quedado pendiente un pago correspondiente al Gobierno Chiapaneco, pago que quedó comprometido a realizar a través de la minuta de acuerdo firmada el pasado 17 de febrero por el Secretario General de Gobierno de aquella entidad, Ismael Brito Mazariegos”.

Dicho pago corresponde a la hospitalización de urgencia que requirió el normalista Juan Antonio Flores García y es por la cantidad de 130 mil pesos al hospital Rojas de Tuxtla Gutiérrez “como resultado del abuso desmedido de poder por parte de autoridades de Chiapas, abuso que se reflejó en golpes, en sufrimiento, en Juan Antonio herido de gravedad”.

El diputado de Movimiento Ciudadano dijo que le sería inaceptable “que injusticias como estas no hagan eco en las paredes de esta Soberanía y más, cuando en los momentos que hoy vivimos, la salud pende de un hilo”.

Por lo que agregó “esto es un llamado del pueblo de Guerrero, esto es un pronunciamiento desde la máxima tribuna del estado, para que el Gobierno de Chiapas cumpla con la indemnización prometida”.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts