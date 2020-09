Líderes oportunistas pretenden engañar sobre amparo que evitaría cobro del ISR en la UAGro

/ 162

Chilpancingo Gro; a 08 de septiembre del 2020.- El responsable de la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Pablo Valdez Guerrero criticó que líderes oportunistas pretendan engañar a los trabajadores diciéndoles que un amparo promovido por un grupo de trabajadores evitará el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Valdez Guerrero explicó que la suspensión provisional se concedió a los quejosos bajo el principio jurídico de la apariencia del buen derecho, es decir, tener la presunción que el acto que se reclama está ocasionando una afectación, pero eso no quiere decir que el acto fue ilegal. El juzgado tendrá que resolver en definitiva si el cobro del Impuesto Sobre la Renta es legal o no.

Sobre el amparo, Valdez Guerrero informó que otras universidades ya han pasado por esta experiencia, donde una resolución definitiva declaró legal el cobro del ISR porque está estipulado en la Constitución y es requerido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “y es una obligación de todos cumplirla”.

El coordinador de Asuntos Jurídicos criticó que universitarios como Román Ibarra tienen “una intención sesgada para no decir la verdad” y engañan a los trabajadores para tener la simpatía política “porque él sabe que no existe ningún fundamento legal para no pagar impuestos”.

Señaló que el doctor Román Ibarra “no está siendo serio y valdría la pena que hablara con la verdad, que no engañe a los trabajadores” diciendo que por el hecho de que se admitió el amparo y otorgaron la suspensión provisional, esa es la ruta, por ahí hay que darle”.

También llamó a los universitarios a informarse sobre el marco legal de la Constitución y no caer en “la falsa esperanza” que prometen algunos universitarios.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts