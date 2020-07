“La vida de muchos guerrerenses están en nuestras manos, no podemos bajar la guardia”, destaca el gobernador Astudillo.

*Participa en reunión de trabajo de los secretarios de Sefina y Salud sobre el manejo y situación actual del Covid-19 en Guerrero ante diputadas y diputados del Congreso local

*Pide cerrar filas para hacer frente a la pandemia.

Chilpancingo Gro; a 03 de julio del 2020.- La vida de muchos guerrerenses están en nuestras manos y no podemos bajar la guardia; asumo la responsabilidad que me corresponde para que esta circunstancia que estamos viviendo, no sea en vano, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores en su mensaje a las y los diputados de Congreso Local, al encabezar la reunión de trabajo donde titulares de Sefina y Salud dieron a conocer a detalle, lo relacionado al manejo y situación actual del COVID-19 en la entidad.

El mandatario estatal lamentó que en la lucha para hacer frente a esta pandemia se han contagiado más de mil trabajadores de la salud, que es la primera línea para enfrentar el coronavirus, arrojando hasta estas fechas el deceso de 14 personas de este sector, por lo que reconoció su esfuerzo y trabajo, remarcando que el principal compromiso de su administración es acabar con vicios que se manejan dentro de la propia operatividad del Sector Salud de la Guerrero.

Comentó que ningún gobierno advirtió sobre el problema de la pandemia y sus consecuencias en el mundo en México y en Guerrero, por lo que esta circunstancia dejará secuelas lamentables, y dijo que desde el principio se siguieron las políticas del gobierno federal, en relación que ha sido permanente para darle seguimiento al tema de la pandemia a través de Rocío Bárcena Molina, enlace del gobierno federal, en una comunicación permanente con los tres Poderes de Guerrero.

Enfatizó su compromiso como gobernador, es mejorar el sistema de salud y por ello, tenemos que acabar con vicios que existen dentro de la operatividad, pero también que entre todos hagamos un sistema de salud óptimo. Yo asumo, dijo, lo que me corresponde, para que para que esta circunstancia que estamos viviendo no pase en vano, ya que el deceso de hombres y mujeres en estas condiciones, obliga a tener una reflexión para mejorar el sistema de salud en Guerrero.

Exhortó a todos a hacer un frente común y no bajar la guardia en esta etapa inesperada, confiando que vamos a salir adelante, aunque no es un asunto sencillo, ya que el problema está vigente y fuerte, por lo que pidió no confundir la reapertura que se está haciendo, ya que esta es una reactivación de la actividades es necesidad imperiosa para que se obtengan ingresos, mantener el empleo y también que las familias guerrerenses tengan cuenten con recursos.

Dijo a los legisladores que estamos sin duda en la mayor crisis, “sólo comparable a los tiempos difíciles que se vivieron después de la Revolución Mexicana, y desde mi punto de vista pintan peores” y fue enfático al señalar que espera que la reactivación de algunas actividades al 30 por ciento se logre mantenerse en color naranja del semáforo de riesgo, ya que dijo el tema de salud trajo consigo un problema económico preocupante.

Destacó que en otros lugares territoriales del país, el tema de Covid-19 se ha convertido en un tema político, reiterando que este asunto no es el que lo mueve, ya que él está concentrado en la atención de consecuencias económicas, que son tan grandes, estar abriendo frentes de conflicto, es una acción política que sin duda, “me distraerían, y no podríamos seguir en el camino que hemos determinado buscando la manera de cómo salir adelante “.

En la reunión de trabajo también se informó las acciones estratégicas que implementan para apoyar a familias vulnerables afectadas por la pandemia, como la instalación de cocinas comunitarias financiadas por el Gobierno Estatal y que cuentan con el apoyo operativo de SEDENA y SEMAR en distintos municipios.

Ademas, detalló de las acciones implementadas es concientizar a la población y sanitizar espacios públicos aglomerados como paradas y unidades de transporte público, así mercados municipales. Lugares en los que se ofrecen información y gel antibacterial a la población.

Como parte de un ejercicio de transparencia,se compartió al Congreso del Estado las acciones implementadas durante las diferentes fases de la pandemia; tales como medidas económicas, programas alimentarios emergentes y brigadas de sanitización para apoyar a la población y salir lo más pronto posible de esta situación tan difícil, entre otros datos y acciones.

