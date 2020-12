La UAGro entregará al gobernador otros mil litros de gel antibacterial

Chilpancingo Gro; a 08 de diciembre de 2020.- El equipo del Laboratorio de Investigación de Productos Fitoterapéutico y Alimentos de la Facultad de Ciencias Químico Biológica de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), tiene listos otros mil litros de gel antibacterial que solicitó el gobernador Héctor Astudillo Flores.

La coordinadora de esta área de la UAGro y recientemente galardonada por el gobierno estatal con el premio de Ciencia y Tecnología 2020, Luz Patricia Ávila Caballero informó que, junto con su equipo conformado por seis jóvenes estudiantes, culminaron con la elaboración de los mil litros de gel antibacterial y otras soluciones desinfectantes para entregarlas al Poder Ejecutivo de Guerrero.

Dijo que además de los mil litros de antibacterial, los universitarios también elaboraron 500 presentaciones de 250 mililitros y 500 de 125 mililitros de solución desinfectante.

Comentó que para la fabricación de estas soluciones antibacteriales, una vez que tuvieron los materiales les tomó dos semanas concluir este trabajo.

“Ahora estamos terminando algunos otros pendientes, pero los mil litros de gel ya fueron dispuestos para la entrega al gobierno estatal, solamente estamos esperando que se agende esa entrega”, dijo.

La universitaria originaria del municipio de Tlapa, en la región de la Montaña, recordó que el pasado 3 de noviembre cuando el gobernador otorgó los premios designados por el Concejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, al director de Ciencias Químicas, Oscar del Moral Hernández, por su coordinación en el Laboratorio para la detección del Covid-19 y a ella, les solicitó la elaboración de los mil litros de gel antibacterial.

Luz Patricia Ávila Caballero, hasta ahora, dijo que no sabe si tendrá vacaciones de fin de año, “porque se si no nos cuidamos y no seguimos las medidas de seguridad sanitaria y este problema se incrementa teniendo un impacto mayor, habremos de estar trabajando hasta enero de manera ininterrumpida”.