La petición para enjuiciar y castigar a los expresidentes es una iniciativa ciudadana y no partidista: Antonio Helguera Jiménez.

Enrique Villagómez/Staff Digital Guerrero

Acapulco Gro; a 31 de agosto del 2020.- La propuesta para enjuiciar y castigar a los expresidentes de México por incurrir en diversos delitos, es una iniciativa emanada de la sociedad civil, por lo que no tiene tientes partidistas ni fines políticos aseguró el diputado local Antonio Helguera Jiménez.

“Ya es justo y necesario que no se repita otro Fobaproa, que se terminen con los fraudes electorales y que se castigue a quienes privatizaron todo en nuestro país y permitieron que unos cuantos allegados al poder se enriquecieran groseramente a costa de condenar a la pobreza a millones de personas”, señaló el legislador morenista para justificar la realización de esa iniciativa que buscar castigar a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, entre otros.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Acapulco, Helguera Jiménez quien estuvo acompañado por la doctora Aide Ibarez Castro y el maestro Bulmaro Enríquez Muñiz, alertó a la población sobre algunos actores políticos que están aprovechando esta noble iniciativa ciudadana para obtener beneficios personales y promocionarse de cara al proceso electoral del 2021, lo cual dijo que “es una falta de respeto que varios de ellos estén tratando de sacar beneficios personales de este movimiento”.

Aunque no cito por nombre y apellido, dicha critica fue ubicada hacia la experredista Beatriz Mojica Morga, quien ahora busca competir por la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del Partido del Trabajo.

“Definitivamente no se vale que se vulgarice esta iniciativa ciudadana que propusieron dos jóvenes y que ahora esta siendo respaldada por millones de ciudadanos en todo el país. Nosotros pedimos a la ciudadanía que no se confunda y que antes de acudir a alguna mesa receptora para estampar su firme, se fijen mu bien quienes la están promoviendo y no apoyen a personajes que solo buscan sacar beneficio político de esto”, señaló de manera contundente la doctora Aide Ibarez.

Por su parte, el expresidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Antonio Helguera Jiménez, detallo que se requieren juntar poco más de tres millones de firmas para que esta iniciativa pueda ser sometida a una consulta ciudadana y su resultado permita legalmente proceder contra los expresidentes de México.

“En Guerrero necesitamos recabar 101 mil 404 firmas y para ello ya se han instalado mesas receptoras en las cabeceras municipales de Acapulco, Chilpancingo y Eduardo Neri, además de que en otros lugares jóvenes que están caminando casa por casa para solicitar el apoyo con la firma y se pueda conseguir el objetivo principal”, indicó el diputado.

