La pandemia aumentó la polarización política en los países: especialistas en panel de la UAGro

Chilpancingo Gro; a 29 de mayo, 2020.- Especialistas y politólogos de Europa y América Latina lamentaron que la pandemia por covid-19 aumentó la crisis, disputas y polarización política de las naciones principalmente, por los deficientes sistemas de salud y políticas sociales para enfrentarla, lo que ha provocado una disminución en la credibilidad ciudadana.

Este viernes, la Universidad Autónoma de Guerrero organizó el cuarto Panel Internacional UAGro-Covid-19 desde las Ciencias Sociales con el tema: Estado, Nación y Sociedad.

El rector de la máxima casa de estudios, Javier Saldaña Almazán –quien fungió como moderador- dijo que la UAGro continuará organizando estos encuentros académicos para mostrar las perspectivas de los investigadores y cómo está afectando la emergencia sanitaria en México y el mundo.

En su ponencia, el profesor investigador del Instituto Político de Ciencias Sociales de Río de Janeiro, Brasil, José Mauricio Domingues afirmó que el coronavirus agudizó las crisis políticas que ya arrastraban los países latinoamericanos; ejemplificó que Brasil ya cargaba una crisis política desde hace 13 años “lo que ha complicado la situación del combate de la pandemia”.

El investigador relató que, en su país, el poder ejecutivo no tiene la credibilidad de la ciudadanía y “a la gente no le gusta seguir las orientaciones del Estado porque no confía en sus autoridades”.

Lamentó que en Brasil existe poco interés del presidente Jair Bolsonaro para combatir la pandemia, lo ha provocado “una grave crisis en la pérdida de la confianza social”.

Mauricio Domínguez relató que este panorama es similar en muchos países del continente, lo que augura incertidumbre en los próximos meses: “será muy complicado restablecer la economía porque nadie está preparado para enfrentar los estragos de la pandemia”.

Por otra parte, la profesora de la Escuela en Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, Uruguay, Alicia Lissidini expuso que, a diferencia de otros países latinoamericanos en crisis, “en Uruguay se ha controlado la pandemia porque la gente sí confía en el Estado y los organismos públicos”.

Dijo que, en este país, “la gente se siente representada y eso ha contribuido en la contención y por ello, el gobierno uruguayo no ha llegado a los extremos de usar la fuerza pública en contra de los ciudadanos, porque hay una cultura y la gente acata las recomendaciones”.

Por su parte, el investigador de la Universidad a Distancia de Madrid, España, Hugo Marcos Marné puntualizó que, en este país, la oposición ha aprovechado los errores del ejecutivo y se vive una lucha constante “entre el gobierno y la oposición, que ejerce una beligerancia en el debate muy fuerte y ha polarizado la agenda política”.

