La mesa de Coordinación “no se moverán a petición de grupos armados”, reafirma el gobernador Astudillo

Iguala Gro; a 13 de enero del 2020 (IRZA).- El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz no se moverá “a petición de algún grupo armado”, y advirtió que no habrá posibilidad de resolver los problemas si la “Policía Tecampanera”, del municipio de Teloloapan, vuelve a bloquear la carretera Iguala-Ciudad Altamirano.

Tras una gira de trabajo por esta cabecera municipal, indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional no están a sus órdenes. Se trata de un grupo de coordinación, explicó, que se mueve con base a información sustentada.

“No nos vamos a mover a petición o a pedido de algún grupo armado que piense que nos vamos a mover porque nos hagan un bloqueo. Si se habla de seguridad ¿cómo bloqueamos? Me parece totalmente contradictorio. Nosotros dialogamos y buscamos la manera de ayudar, pero no bajo estas condiciones que no, no será posible”, enfatizó.

Celebró que los integrantes de la “Policía Tecampanera” retiraron el bloqueo que mantenían desde el martes de la semana pasada en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, a la altura de ese municipio, lo que permitió iniciar una mesa de trabajo.

“Creo que hay que hablar para buscar la manera de cómo atender, pero no ha pedido particular. Debe ser para el bien de la generalidad de las comunidades”, dijo.

Añadió: “Nosotros fuimos claros que no dialogaríamos hasta que se retiraran (del bloqueo); lo hicieron y enviamos a un represente que platicó con ellos y, lo anticipo: si vuelven a bloquear, por supuesto que no habrá manera de resolver los problemas así”.

El gobernador Astudillo precisó que elementos de la Guardia Nacional realizan “rondines” en las comunidades de Teloloapan, pero descartó la instalación de retenes en sitios donde les sugieren, porque “preguntamos: ¿por qué exactamente así? Se tienen que hacer rondines para cuidar a todos, a la mayoría (de la población)”.

Sobre el riesgo de desplazamiento de familias del municipio de Cuetzala del Progreso por problemas de violencia e inseguridad, el gobernador señaló: “Creo que todos tienen que participar, incluida la presidenta municipal y todos los presidentes. El presidente de Teloloapan (Efrén Ángel Romero Sotelo, participó muy bien”. (www.agenciairza.com)

