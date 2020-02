La impunidad alimenta ola feminicidios advierte el diputado Celestino Cesáreo

Chilpancingo Gro; a 26 de febrero de 2020.- La impunidad que prevalece alimenta la ola de feminicidios en Guerrero y el país, advirtió el diputado Ceelestino Cesáreo Guzmán.

Al intervenir en tribuna en la sesión de este miércoles, el legislador calificó como muy delicados y condenables, los recientes atentados contra mujeres y niñas que han conmocionado al país.

El ingrediente que ha alimentado todos estos hechos es la impunidad que prevalece en el país y en Guerrero, advirtió el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local.

Criticó que no se castiguen los hechos de violencia en éste y anteriores gobiernos, y puso como ejemplo el caso de la menor Jaqueline en Coyuca de Benítez, “¿a dónde va la investigación?, ¿a quién se ha detenido?, ahí están los policías y el presidente municipal no ha dicho nada, el fiscal no ha informado qué ha hecho o como van, y por eso la gente sale a protestar”, dijo.

Cesáreo Guzmán consideró que todo lo que se pueda decir sobre estos hechos, son argumentos que salen al paso pero no van al fondo del problema.

El ex senador llamó a que no se lleve estas discusiones al terreno mediático y de diferencias entre partidos políticas.

“Ojalá que todo este movimiento que se ha levantado, y lo visible que está el tema en la sociedad, sirva para generar las leyes, los impartidores de justicia suficientes, y todo lo que se necesita para proteger a las mujeres y detener esta ola de feminicidios en el país y en el estado”, concluyó.

