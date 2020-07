La discriminación racial en nuestro país comienza desde casa: Martha Sánchez Néstor

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 13 de julio del 2020.- Para la activista y defensora de los derechos indígenas y afromexicanos, Martha Sánchez Néstor, la discriminación racial que persiste ampliamente en nuestro país, se debe a que está práctica se instruye desde casa, porque es ahí donde se enseña la diferencia que existe entre un color de piel y otro, además de la posición social que se obtiene dependiendo la cantidad de bienes que se tenga.

Consideró como “muy difícil” que a corto o mediano plazo se pueda cambiar esta percepción, porque haría falta que se educará a la gente sobre la igualdad de derechos, y “lamentable eso no sucederá cuando menos muy pronto”.

Entrevistada por el Pool de Medios “Guerrero en Redes”, Sánchez Néstor reconoció que aspira a dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), aunque dijo que “con mucho gusto” apoyará a quien asuma ese liderazgo “si es que ella no es la elegida”.

Asimismo, calificó como arbitraria la propuesta que lanzaron los diputados federales de Morena para desaparecer este tipo de organismos, y criticó también el debilitamiento que actualmente tienen varios programas que luchan contra la desigualdad social, debido al recorte presupuestal que les aplicó el gobierno federal en base a su política de austeridad.

Martha Sánchez Néstor, originaria de la montaña guerrerense y que durante sus inicios como activista social a mediados de los 90’s, fue miembro del Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena, y 27 años después apareció en la revista Forbes como una de la mujeres más influyentes y ricas de México, negó tener una posición económica desahogada o haberse prestado a situaciones de luchas simuladas a cambio de obtener recursos financieros.

“Estoy muy orgullosa de ser feminista y defensora de los derechos indígenas, pero no comparto la idea de que, para defender nuestra identidad, debamos andar siempre con trenzas o huipiles. No tenemos por qué divorciarnos del uso de la tecnología o limitarnos para usar ropa moderna. Nuestra imagen no debe estar asociada con la pobreza y la ignorancia”, dijo.

