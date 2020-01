Investigan el manejo presupuestal 2019 del diputado Morenista Antonio Helguera en el Congreso Local

Chilpancingo Gro; a 07 de enero del 2020 (IRZA).-El Comité de Administración del Congreso local sí investiga el ejercicio presupuestal 2019 del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucupo), Antonio Helguera Jiménez.

La revisión inició a finales del año pasado y hasta el momento ninguna fracción o representación parlamentaria conoce cómo se ejerció el recurso del Poder Legislativo, ni el destino que Helguera le dio al millonario ahorro del año pasado.

El diputado Alberto Catalán Bastida, presidente de la Mesa Directiva, dijo que el Comité de Administración ya solicitó información sobre “unos gastos de pólizas de cheques que se veían por allí”, aunque no precisó el concepto.

“Hemos pedido, mediante un documento, que se nos informe, y la diputada Fabiola Rafael Dircio, que integra el Comité (de Administración) y la fracción del PRD están inmersos en esta revisión, y espero que en estos días nos informen”, dijo.

En entrevista confirmó que a las fracciones parlamentarias no se les ha informado cómo se ejerció el presupuesto del 2019, y confió en que durante los siguientes días les informen sobre el destino del ahorro que acumuló el presidente de la Jucopo, de acuerdo con la medida implementada por la fracción de Morena desde el inicio de la 62 Legislatura, en septiembre del 2018.

– ¿Legalmente podría ejercer el ahorro del 2019 en este año?

– “Dependiendo de cómo tenga la justificación o de cómo hayan programado su gasto. Ese es un tema administrativo y le corresponde a la Junta de Coordinación Política aclararlo. Lo que nosotros sabemos es lo que se les ha informado a todos los diputados”.

Catalán Bastida denunció también que el tablero electrónico ha presentado “algunas fallas” durante las votaciones del pleno legislativo.

Al respecto se pronunció porque el secretario de Servicios Financieros, Netzahualcóyotl Bustamente Santín, quien contrató la empresa que vendió e instaló el tablero, debe pedir que reparen los desperfectos, porque “en últimas votaciones que tuvimos no funcionó y queremos saber por qué, o que se reintegre parte del dinero que se gastó porque no vamos a pagar por algo que no sirve”.

Informó que este martes realizarían la reunión preparatoria de la sesión del próximo jueves, pues comentó que el martes de la siguiente semana también sesionarán porque el miércoles 15 concluye el periodo ordinario de sesiones.

– ¿Creen que el conflicto de la fracción de Morena afecte el trabajo legislativo?

– “No debería ser un tema que nosotros estemos recordando. Creo que tiene que ser una iniciativa de ellos poder dirimir sus temas y que esto no entorpezca el trabajo legislativo nuevamente, o que otra vez el Congreso sea el ojo del huracán en los temas políticos de Morena”, estableció. (www.agenciairza.com)

