Interpone Pablo Amílcar Sandoval “denuncia de hechos” ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (Fedegro)

*Pide que se investigue un video donde presuntamente promueven su imagen en la entrega de recursos de programas sociales

*Al diputado federal de Morena, Rubén Cayetano, le dice “que sea serio” y presente denuncias contundentes y se deje de “jueguitos”

Chilpancingo Gro; a 21 de julio del 2020.- El delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros interpuso una “denuncia de hechos” ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado de Guerrero (Fedegro), para que investigue y deslinde responsabilidades después de que circuló un video en redes sociales grabado en un acto de entrega de recursos de programas sociales donde presuntamente promueven su imagen con dinero público, lo que se tipificaría como un delito electoral.

Según la información difundida sobre el video, fue grabado durante un acto realizado en la comunidad de San Jerónimo El Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, donde un funcionario de la Secretaría del Bienestar, identificado como Bernardo Aguilar Burgos, hizo que un grupo de adultos mayores pronunciaran el nombre de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado federal en Guerrero, y pidió que se aprendieran su nombre.

Según diversas opiniones, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, aspira a la candidatura a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones del 2021 y utiliza como estrategia la promoción de su imagen con la entrega de apoyos de programas sociales.

Días después de que el video circuló por redes sociales, el diputado federal por Morena por el Distrito 8, con sede en la Costa Chica de Guerrero, Rubén Cayetano García, anunció que este martes interpondría una denuncia por este caso ante la Secretaría de la Función Pública, cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, donde entregaría el video como complemento de otra queja formal que había hecho ante esa misma instancia el pasado 28 de febrero.

En aquella ocasión, según lo que señaló Cayetano García, otro funcionario, en este caso el subdelegado en la Costa Chica, Alberto Salgado Rodríguez, promovió en su cuenta de Facebook y etiquetó a Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, con el texto que indicaba que sería “el mejor candidato a la gubernatura por Morena”.

Cayetano García consideró que eso no lo puede hacer Alberto Salgado Rodríguez, porque son funcionarios.

Este martes por la tarde, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros acudió a las instalaciones de la Fedegro, ubicadas en la calle Dr. Guillermo Soberón Acevedo número 18 de la colonia Salubridad, cerca de las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 134, en esta capital, donde interpuso la “denuncia de hechos”.

Posteriormente, en conferencia de prensa a las afueras de esas instalaciones, anunció que también interpondrá otra denuncia por el mismo hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sandoval Ballesteros negó que sea una estrategia ordenada por él para promoverse o que sea una práctica recurrente entre los Servidores de la Nación, encargados de dispersar recursos de los programas sociales federales en Guerrero.

Por eso, dijo “que se investigue de manera puntual si hubo algún ilícito, algún elemento que falte a los principios de la Constitución en torno a la entrega de programas sociales en un video que se ha difundido ampliamente”.

El funcionario federal sostuvo que “no son los mismos tiempos de antes, que no se utilicen los programas sociales con fines electorales y partidistas; que se condicione el apoyo a los ciudadanos, se han hecho reformas constitucionales para blindar los programas sociales de este tipo de conductas, porque somos los principales promotores de esas reformas y no vamos a caer en este tipo de conductas, son derechos consagrados, no permitiremos que siquiera se sugiera. Si hay algún ilícito que se castigue, no vamos a cubrir a nadie”.

Insistió que la Fedegro y la FGR deben deslindar responsabilidades y si hay violaciones a la ley, “que no haya sombra de duda de cómo funcionan los programas sociales y también para que haya tranquilidad en el pueblo, en la opinión pública de que no se van a permitir conductas ilícitas”.

Pablo Amílcar Sandoval, anunció que en la Delegación de la Secretaría del Bienestar han iniciado una investigación interna para saber “quién es la persona que se aprecia en el video, cuál es su cargo, no queremos que vaya a haber un error”.

Dijo que no puede ser la Secretaría del Bienestar la que se investigue y por ello pidió una investigación externa.

Agregó que los Servidores de la Nación no están en “actos de propaganda, no tenemos motivos para sospechar eso, se ha actuado, he interpuesto denuncias, la mayoría son gente honesta, capaz por el bien de sus pueblos, no es generalizado, por eso queremos que se investigue, es un caso aislado esto” añadió.

Ante la pregunta sobre la denuncia que anunció el diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, ante la Secretaría de la Función Pública, dijo que “no sé cuál es su objetivo dentro de Morena, quiero decir que es otra vez un intento mediático por desprestigiar”.

“Si hay una irregularidad, son delitos, no es una cosa menor, ya está tipificado… No vamos a andar con jugarretas o queriendo ocultar algo y lo llamamos también a la responsabilidad (al diputado federal Rubén Cayetano García), porque a mí me parece que se está actuando irresponsablemente, que sea serio y que se presenten de manera contundente estas denuncias, que no sean jueguitos”, señaló. (www.agenciairza.com)

