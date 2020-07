Instalan 65 módulos de sanitización y orientación para ingresar a playas de Guerrero.

*Las playas son únicamente para actividades individuales, el uso del cubreboca y la Sana Distancia son obligatorios para población y visitantes.

Acapulco Gro; a 05.- El gobierno del estado de Guerrero en coordinación autoridades municipales de Acapulco colocaron 65 módulos de sanitización y orientación para ingresar a playas en las cuales se permiten únicamente actividades individuales.

Las actividades permitidas en playas son caminar, correr o nadar, así como el uso obligatorio de cubreboca, no concentrarse más de 3 personas, guardando Sana Distancia y están abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Queda prohibido, servir alimentos y bebidas, no ingerir bebidas alcohólicas y tabaco, no se permite el acceso a mascotas, caballos y vehículos automotores de todo tipo, además no se puede colocar mobiliario de playa.

Cabe señalar que los filtros de acceso se colocaron desde el Acapulco tradicional, hasta la Zona Diamante en donde personal brinda gel antibacterial y realiza el escaneo para comprobar la temperatura a los visitantes que acceden a las playas.

Cabe destacar que sumando a estos esfuerzos que el Gobierno de Guerrero, con la finalidad de supervisar reapertura gradual y ordenada que permita seguir avanzando en el semáforo de naranja y transitar al amarillo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, supervisó los protocolos de las empresas que recién abrieron sus puertas en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco

