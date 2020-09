Héctor Astudillo da a conocer disposiciones oficiales para que lugares de esparcimiento al aire libre operen.

/ 30

Chilpancingo Gro; a 02 de septiembre del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores nuevamente se reunió con integrantes de la industria turística del estado, a quienes les dio a conocer ampliamente las disposiciones y protocolos para la reactivación de ese sector, así también escuchó sus planteamientos y disipó dudas en torno al tema de la entrada en vigor del color amarillo, en el semáforo de riesgo epidemiológico.

Ante integrantes de uno de los rubros económicos más importante de Guerrero, se dieron a conocer con amplitud las nuevas disposiciones, remarcó que en el tema de la reactivación económica, de las más trascendentes o delicadas es el tema de la apertura de salones de fiestas y centros de diversión, dando prioridad a los espacios abiertos.

Añadió que en este tema se requiere, principalmente, la coordinación de los Ayuntamientos para establecer una ruta de cuidado en todos estos lugares para privilegiar la salud de los guerrerenses y visitantes buscando evitar que aumenten los casos positivos y avanzar en el semáforo de riesgo. Se les recordó que se retoman actividades de esparcimiento únicamente en lugares abiertos al 50-60% siempre respetando las “tres C” de la autoridad sanitaria: No espacios #cerrados. No lugares #concurridos. No contactos #cercanos.

También, se les informó que como parte de la estrategia para reforzar las acciones sanitarias en establecimientos turísticos, como restaurantes y hoteles, mil empresas se capacitan en estos momentos en la segunda etapa del sello calidad “Guerrero Punto Limpio”, que les da la oportunidad de certificarse.

Asimismo, les dio a conocer el proyecto de distribución de sombrillas, camastros y demás mobiliario de playas como medida de prevención para el Covid-19, principalmente en el frente de los hoteles, manteniendo la sana distancia para evitar la cercanía de la gente, además de emprender acciones en lugares donde hay palapas y la cercanía es evidente.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts