Hay compañeros que quieren que Morena sea mejor: Antonio Helguera

Chilpancingo Gro; a 05 de enero del 2020 (IRZA).- En la quinta asamblea regional de Morena en esta ciudad capital militantes y dirigentes de ese partido llamaron al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido a enviar a Guerrero una dirigencia provisional que esté alejada de intereses de grupo o personales para las elecciones del 2021para que no haya más cuadros marginados o excluidos, como actualmente.

Esta asamblea se realizó en un salón de fiestas al sur de la ciudad, cerca de la colonia Rosario Ibarra y es el quinto encuentro que se realiza en diferentes regiones de la entidad; el que se hizo este domingo es el de la zona Centro de nuestra entidad.

Ahí el coordinador de los 22 diputados locales de Morena, Antonio Helguera Jiménez, dijo que en esos foros están “buscando a compañeros que quieran tener un partido mejor; en el 2006 nos robaron la elección presidencial porque no se tuvo organización, en 2012 hubo otro fraude y en el 2018 ganamos, es todo un proceso y una transición”.

Señaló que es necesario acompañar en su gobierno a Andrés Manuel López Obrador, “es una responsabilidad compartida y no es enfrentándonos como lo vamos a lograr, todos nos necesitamos en este partido, en el partido ha habido mucho excluido, mucho marginado y en estas asambleas se han denunciado estos lamentables hechos”.

Dijo que, en las asambleas, varios militantes se han quejado de que “se confrontaron con la dirigencia y quedaron fuera, pero siguen trabajando en su territorio con participación política y convocatoria, vamos a luchar para que no haya marginados y excluidos, en el 2021 se vienen tareas importantes y nos dé para ser fuertes, unidos, tenemos que estar todos trabajando en unidad que debe prevalecer adentro de Morena”.

Helguera Jiménez, sostuvo que no es de las personas que “si alguien me agrede me lo tomo en serio, no tengo la piel suave, me pueden agredir y no por eso podrán de ser mis amigos, siempre saludo y no rompo el puente de comunicación con nadie, tengo conflictos en el Congreso, pero ni uno de mis compañeros diputados me puede acusar que he maltratado a alguien”.

Por ello dijo que si en Morena quieren “lograr unidad, necesitamos empezar por nosotros y ser tolerantes, pacientes y esperar a los compañeros que no han madurado, nos tenemos que ver como una gran familia si queremos realmente cambiar a este país, quienes deben andar buscando la unidad deben ser quienes no tengan un proyecto personal o un proyecto porque eso los va a confrontar, necesitamos gente que no esté buscando puestos, pero sí que esté buscando la unidad del partido, de estar con todos para que podamos poner a Morena de pie y en lucha”.

En el encuentro los organizadores Bulmaro Muñiz Olmedo y Galdino Nava Díaz dieron a conocer que faltan dos reuniones regionales más y que las conclusiones se las darán a conocer a los militantes y a sus respectivas dirigencias en las próximas semanas.

