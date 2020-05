Guerrero rebasa la barrera de los mil contagios por Covid-19, alertan las autoridades

Acapulco Gro; a 22 de mayo del 2020.- Los actuales no son tiempos políticos ni electorales, son momentos de enfrentar en unidad una pandemia muy delicada que no estaba en la agenda ni planeada, enfatizó el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien convocó a los actores políticos de todos los partidos políticos de Guerrero, a sumar esfuerzos no con el gobernador, sino con los guerrerenses.

El Ejecutivo estatal reconoció a quienes han puesto su voluntad y han apoyado durante esta pandemia, entre ellos los diputados locales que donaron ventiladores y otros insumos al hospital general de Chilapa, con un costo de 5 millones de pesos. También, dijo que Guerrero cambiará hoy de color en el mapa al superar los mil casos, por lo que convocó a la población, para que de aquí al 1 de junio, cada quien ponga su parte porque estamos en momentos críticos de alto contagio.

Astudillo Flores insistió que es el momento de que todos reflexionemos sobre que tanto estamos apoyando para que la pandemia por el Covid-19 disminuya, señalando que muchos han apoyado, pero que hay quienes no lo han hecho, como los que andan en la calle y salen sin tener a que salir, “mi llamado respetuoso para que tomen en serio esta situación que nos afecta a todos”.

A su vez, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos indicó que en Guerrero hay 1,350 casos negativos, 838 sospechosos, 1,016 confirmados, 152 defunciones, 529 personas recuperadas y 335 casos activos, de un total de 3,204 estudios realizados, y que a los municipios con casos positivos se suma a partir de hoy el de Heliodoro Castillo, en la en la sierra guerrerense, con el que suman ya 44 con casos positivos.

Asimismo, señaló que Guerrero se ubica a nivel nacional en el lugar 24 por incidencia de casos y en el 18 por el número de éstos, y que en los últimos 16 días se han registrado 628 nuevos casos, contra 388 de los primeros 52 días de la pandemia. También, dijo que de las 488 camas Covid, están ocupadas 246, y de estos pacientes, 203 se encuentran estables y 43 están intubados y en estado crítico.

Por último, señaló que los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala y Taxco es donde se tiene la mayor ocupación de camas, y que en Acapulco es donde se concentra el mayor número de casos positivos por Covid-19, por lo que exhortó a los habitantes de estos lugares, a tomar con responsabilidad las medidas de prevención necesarias, y evitar que se incremente el número de contagios por este virus.

