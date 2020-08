Guerrero necesita diversificar su economía: Luis Walton

*Propone apostar a grandes proyectos de infraestructura, como la llegada de un ferrocarril y la construcción de un puerto de carga, para no depender del turismo.

Acapulco Gro; a 19 de agosto de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto, se reunió con integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Guerrero.

El también ex presidente municipal de Acapulco habló de la necesidad de diversificar la economía del estado, ya que tras la pandemia del Covid 19 se avizora un panorama desolador si se mantiene la dependencia de la federación y del turismo.

Walton Aburto consideró que se debe apostar por industrializar la agricultura y la ganadería de Guerrero, y pero sobre todo a llevar a cabo grandes proyectos de infraestructura.

Propuso, por ejemplo, atraer la llegada del ferrocarril al estado y construir un puerto de carga, que traerán empleo y desarrollo económico.

Advirtió que si no logramos que venga la inversión privada, en Guerrero no se va a poder hacer nada, debido a que el turismo ya no da para todo.

Consideró que no se deben poner “todos los huevos en una canasta” y tiene que haber otras opciones para el desarrollo del estado.

Dijo que necesitamos que venga la inversión privada, porque lo que manda la federación no va a alcanzar.

Luis Walton insistió en que es necesario contar con grandes proyectos de inversión, que no necesariamente se terminen en seis años, sino hasta en 12 o más.

El ex senador indicó que su trabajo como presidente municipal de Acapulco es una muestra del interés que ha tenido en mejorar la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros, Roberto Trejo Valdés reconoció el amplio trabajo en materia de obras públicas durante el periodo de Walton Aburto al frente del municipio.

