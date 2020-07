Guerrero cuenta con una oportunidad de reactivar económicamente el sector turístico: Astudillo

*Positiva la estrategia para hacer frente al coronavirus con filtros en playas de Acapulco y Zihuatanejo.

Chilpancingo Gro; a 06 de julio del 2020.- La reapertura parcial de playas, hoteles y restaurantes ha tenido un impacto positivo en la reactivación económica en los primeros cinco días, aseguró el gobernador Héctor Astudillo Flores , por lo que para evitar que las personas se aglomeren y generen nuevos brotes de contagio el Gobierno de Guerrero a dispuesto de 66 módulos de sanatización y orientación para ingresar a playas.

En zonas de las playas de Acapulco y Zihuatanejo se mantienen restricciones para el ingreso de personas, a travès de filtros sanitarios y de información proporcionada por el personal del gobierno estatal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina.

Las actividades permitidas en playas son caminar, correr o nadar, así como el uso obligatorio de cubreboca, no concentrarse más de 3 personas, guardando Sana Distancia y están abiertas de 7 de la mañana a 7 de la noche.

Queda prohibido, servir alimentos y bebidas, no ingerir bebidas alcohólicas y tabaco, no se permite el acceso a mascotas, caballos y vehículos automotores de todo tipo, además no se puede colocar mobiliario de playa.

Cabe señalar que los filtros de acceso se colocaron desde el Acapulco tradicional, hasta la Zona Diamante en donde personal brinda gel antibacterial y realiza el escaneo para comprobar la temperatura a los visitantes que acceden a las playas

