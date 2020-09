Guerrero avanza positivamente en su reactivación económica y turística.

*Aeroméxico reinicia operaciones permanentes hacia Acapulco, confirma Gobernador Astudillo.

*A pesar de seguir en semáforo Amarillo, insisten a la población seguir evitando las tres C: no lugares Cerrados, no Concurridos, Contacto tampoco, como lo sugiere la OMS.

*Guerrero cuenta con Biblioteca Virtual de Educación Indígena, en las cuatro lenguas

Haciende Cabañas Gro; a 06 de septiembre del 2020.- Guerrero avanza en reactivación turística. La Perla del pacifico, Acapulco, recibió este fin de semana el primer vuelo de Aeroméxico tras cancelarse el flujo aéreo en el mundo por la contingencia por COVID19, confirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores durante la actualización de acciones del Gobierno Estatal frente al COVID19, en la semana epidemiológica 37.

“El día de hoy nuevamente llega un vuelo Acapulco de Aeroméxico esto es una muy buena noticia hay que recordar que todos los vuelos comerciales se cancelaron y por supuesto que hay que trabajar para que el turismo vuelva Acapullo, a Ixtapa-Zihuatanejo, a la Costa Grande y a todos lados que tenemos turismo, como es también Taxco “, refirió.

Por su parte, Arturo Salgado titular de Secretaria De Educación Guerrero, en cuanto a la Educación indígena, destaco que, por primera vez en la historia de la educación en Guerrero por primera vez, se tiene una Biblioteca Virtual de Educación Indígena, en las cuatro lenguas en la cual ya se puede accesar con el propósito de poder ayudar al proceso de enseñanza -aprendizaje de los niños de educación indígenas.

Por ultimó dio a conocer que mañana inicia la capacitación 675 maestros de CAM´s, Normales y UPN, para ayudarles a las y los docentes habilidades digitales desarrollar habilidades digitales a los maestros para lograr un ambiente escolar de mejor propósito. También, compartió que mañana comienza la tercera semana de Aprender en Casa II, que fluye en la entidad correctamente la entrega de Libros de Texto Gratuitos.

Durante esta trasmisión se advirtió que se refleja una pequeña elevación en contagios, por lo que se pidió reforzar las medidas de Salud, principalmente llevando a cabo evitando las tres C: no lugares Cerrados, no Concurridos, no Contacto.

Dio a conocer que hasta este domingo el estado de Guerrero tiene 15 mil 534 casos acumulados, mil 731 defunciones y 11 mil 226 personas recuperadas.

En las últimas 24 horas se presentaron 130 casos nuevos, principalmente en Chilpancingo y Acapulco.

En cuanto a los casos activos hay 694, los cuales mayoritariamente se concentran en Acapulco, Chilpancingo y Tixtla, así mismo informó que las defunciones continúan a la baja, en promedio en el mes 6. 4 decesos por día, esperando que continúe esta tendencia.

De la Peña Pintos dio a conocer que, en cuanto Ocupación Hospitalaria, Guerrero se ubica en el lugar 18, con 30% de hospitalización y en cuanto al uso de Ventiladores, está en el lugar 30, con 11% de ocupación.

