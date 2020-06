Guerrero aún en semáforo Rojo, NO se vuelve a la normalidad. El Estado abre más comedores comunitarios

*Gobierno de Guerrero atento a necesidades de los hospitales de las siete regiones.

*Se suman a los comedores comunitarios de Acapulco en funcionamiento, los de Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, y Zihuatanejo.

Chilpancingo Gro; a 04 de junio del 2020.- “Si Controlamos el contagio, por supuesto que van a regresar vuelos; por supuesto que vamos a reabrir. Si no controlamos el contagio y nos mantenemos en el Semáforo Rojo todo va a ser más complicado”, advirtió el gobernador Héctor Astudillo Flores a las y los guerrerenses.

Lo anterior, durante la actualización del panorama que tiene Guerrero por el COVID-19, donde diariamente se da conocer acciones, contesta preguntas y dudas sobre la pandemia a la población, a quienes les reiteró su preocupación por ‪que no se disminuye la movilidad para reducir los contagios de #COVID19 en la entidad.

Lo actualización del desarrollo del COVID-19 en el estado, fue presentada por el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, confirmó que este jueves que hay dos mil 135 casos positivos distribuidos en 58 municipios que han generado 315 defunciones.

Los municipios que siguen encabezando con altos índices de contagios son: Acapulco con mil 334 personas, Iguala de la Independencia con 127, Chilpancingo con 30, Taxco refleja 57, Eduardo Neri con 17, Tlapa de Comonfort 46, Chilapa de Álvarez con 18 y Coyuca de Benítez 20 personas que han resultado positivos a COVID-19.

Reiteró que debemos acostumbrarnos a vivir con la presencia del Virus, ya que no hay vacunas, y mientras no exista “el mecanismo es cuidarnos, protegernos evitar el contagio”, que se resume, explicó al mensaje que se da todos los días que es reforzar las medidas de salud, quedarse en casa, y la sana distancia, porque esto es un tema delicado “lamentablemente creo que varios no lo están escuchando como lo tenían que escuchar y atender”, dijo.

Destacó que su administración está ocupándose y preocupándose por las necesidades de los sectores de la población, sin embargo, es complicada la situación si no hay colaboración y responsabilidad de la población “continuamos insistiendo en que nos cuidemos entre todos, porque esto es un asunto colectivo. Si, nosotros también, de la sociedad que ponga su parte.

En el sector turístico dijo que se está trabajando en una serie de protocolos para ajustarse a una nueva ruta de normalidad, pero remarcó que, ante el aumento de casos positivos por coronavirus, en Guerrero todavía no hay condiciones para que los hoteles regresen a la normalidad.

Indicó que tres veces por semana, sostiene una videoconferencia con jefes jurisdiccionales y directores de hospitales de las siete regiones, para conocer la ocupación de camas, los insumos que necesitan, así como la situación del personal médico de los hospitales de Guerrero.

En el tema de los Comedores Comunitarios, confirmó que ya están en funcionamiento en Chilpancingo, instalados en las colonias Galeana y Rosario Ibarra, así como en Tlapa de Comonfort, y Zihuatanejo, así como otros más en el municipio de Acapulco, que habrán de relajar la economía de cientos de familias que han sido golpeadas en su economía por esta pandemia.

