Guardia Nacional vigilará el traslado del fertilizante gratuito por Guerrero: Pablo Amílcar Sandoval

Chilpancingo Gro; a 18 de mayo del 2020.- El delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, reiteró que el traslado del fertilizante de las bodegas a los municipios será vigilado por la Guardia Nacional.

Con el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, dio el banderazo con el que inició la distribución de 3 mil toneladas de fertilizante para 10 mil 313 hectáreas de 54 localidades del municipio de Chilpancingo, en beneficio de 6 mil 338 productores.

Luego de que la semana pasada autoridades federales y estatales confirmaron el robo de un tráiler con 65 toneladas de fertilizante en el municipio de Tecoanapa, región Costa Chica, Sandoval confirmó que se aumentará la vigilancia.

Durante el evento efectuado en la bodega de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), al norte de esta capital, el funcionario federal confirmó que el resguardo del insumo químico fue acordado con Luis Rodríguez Bucio, comandante de la GN a nivel federal y con mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la República.

“Se ha tomado el acuerdo de reforzar la vigilancia en el transporte del programa y junto con los presidentes municipales y con el gobierno del estado daremos seguridad, no solo al transporte, sino a las bodegas”, expuso.

En su intervención explicó que este programa es uno de los prioritarios del gobierno federal y que no se puede detener pese a la pandemia del Covid-19, pues el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador es que sea de “de alta productividad para el campo” y que “ser campesino no sea sinónimo de pobreza”, sino de bienestar, pues la producción agrícola debe garantizar el autoconsumo y comercialización.

Sandoval Ballesteros refirió que en 2019 se distribuyeron más de 478 mil toneladas de fertilizante en Guerrero, “un máximo histórico”. Para este 2020, añadió, ya tienen pre validados a 216 mil campesinos, mientras que los “servidores de la nación” aún siguen incorporando a los productores que no se han enlistado.

Actualmente, dijo, hay 80 mil toneladas de fertilizante almacenadas en bodegas de Guerrero, las cuales tienen que distribuirse inmediatamente con las medidas de higiene que han recomendado las autoridades sanitarias del gobierno federal para evitar contagio exponencial de Covid-19 y que están por llegar otras 90 mil.

“Tenemos el desafío de llegar a todos los campesinos y entregarles el fertilizante” dijo y agregó: “para el gobierno de México hubiera sido muy cómodo sostener el programa como se venía haciendo, con los problemas y vicios que tenía, que no estaban completos los padrones, que se excluían a algunos, que se generaba un mercado de fertilizante después de recibirlo y que no se tenía claridad de quiénes eran los verdaderos campesinos y quiénes recibían fertilizante como dádiva. Se cambió ese concepto y evidentemente esto ha tenido algunas consecuencias no gratas”.

El alcalde Antonio Gaspar Beltrán agradeció la entrega del fertilizante para los más de 6 mil productores de Chilpancingo y se comprometió a subsidiar el costo del traslado del insumo hacia las 42 localidades, como el año pasado.

Instruyó a su secretario de Desarrollo Rural, Alberto Santos, para que en coordinación con autoridades de las secretarías de Salud y Seguridad den cobertura a las 16 rutas que tienen definidas para la dispersión del insumo y éste llegue cuanto antes al productor.

Cabe mencionar que este año el gobierno federal entregará fertilizante urea. De acuerdo con Wilfrido Nájera Lomelí, jefe del programa de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), este fertilizante “mucho mejor que el sulfato de amonio, porque tiene el doble de nitrógeno”, no contamina la tierra y es apto para todos los tipos de suelo, “tendrá una mejor esperanza de cosecha”.

Cabe mencionar que a este evento asistió el director de Fomento Tecnológico de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Estado de Guerrero (Sagadegro), en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores. (www.agenciairza.com)

