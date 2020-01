Félix Salgado: la violencia se va a acabar con producción y empleo

*Asiste el senador al cambio de directiva en la Asociación Ganadera Local de Texca

Acapulco Gro; a 26 de enero de 2020. “¿Cómo se va a acabar la violencia?” –preguntó el senador Félix Salgado Macedonio.

Al participar como invitado especial, en la sesión de la Asociación Ganadera Local de Texca, donde se renovó su comité directivo, el legislador se respondió: “con la producción, con la generación de empleos, con el trabajo, con eso se acaba la violencia. Hay gente que roba porque tiene que comer, quiere comer y anda robando o anda en la delincuencia, porque en lugar de andar en la escuela, hacer la carrera donde lo rechazan, donde no lo admiten, donde le cobran dinero por entrar, se va a la delincuencia. Agarran el camino fácil y les va mal”.

Salgado Macedonio sostuvo que para resolver este problema se requiere, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, “recuperar a nuestros jóvenes mandándolos a la escuela” y destacó que en los índices de violencia quienes aparecen como víctimas y victimarios son siempre jóvenes. “¿Han visto un viejito sicario? ¿Verdad que no?”, cuestionó.

El legislador estuvo acompañado por el diputado local Moisés Reyes Sandoval, en la asamblea donde asumiría el cargo el nuevo dirigente de los ganaderos, Santos Ramos Catarino.

En su exposición, hizo un llamado a los asistentes a apoyar los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador para consumar la Cuarta Transformación.

“Hoy es una gran oportunidad que no nos podemos perder: luchar por esto. Porque por esto soñamos, por eso hubo mucha sangre derramada, desaparecidos, muertos, represión, no de ahora, porque la lucha no empezó con nosotros, la lucha la empezaron otros”, dijo.

En ese sentido, hizo un reconocimiento al luchador social Pablo Sandoval Cruz, quien falleciera la semana pasada, así como otros que han antecedido en los movimientos sociales, entre los que recordó a Rosalío Wences Reza, Othón Salazar Ramírez, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

A los ganaderos, les ofreció la gestión para apoyar con 100 mil pesos en la construcción de la techumbre para las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

También explicó el tema de la rifa del avión presidencial y criticó que el aparato se haya adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón y se haya consolidado la adquisición durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En el Senado, dijo, “hemos hecho leyes que castigan la corrupción; la corrupción no se castigaba, ahora se castiga. Esos que roban, y están acostumbrados a robar, deben de saber que ya se les acabó su tiempo, porque ahora el pueblo está vigilando, y ya no es lo mismo como era”.

