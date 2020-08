Experredistas consultan a ciudadanos sobre juicio a cinco expresidentes

*La consulta es impulsada por Beatriz Mojica, quien quiere ser candidata a gobernadora por el PT

Chilpancingo Gro; a 30 de agosto del 2020 (IRZA).- Ex militantes del PRD en Guerrero entre ellos la ex candidata a la gubernatura, Beatriz Mojica Morga, instalaron en el zócalo de esta ciudad una mesa de consulta ciudadana para que la gente diga si está o no de acuerdo en que se enjuicie a los ex presidentes Enrique Peña, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas.

La mesa en donde la gente firmaba si estaba de acuerdo o no, fue puesta afuera de las instalaciones del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia.

Misael Medrano Baza, ex líder del PRD en Guerrero, actualmente en las filas de Morena, con micrófono en mano llamaba a que ciudadanos y ciudadanas se acercaran para firmar.

Medrano decía que esta propuesta es para que la gente diga si está de acuerdo en que, en las casillas de las elecciones federales del 2021, la gente también vote si está de acuerdo en que se juzgue o no a los expresidentes por el “saqueo” de los bienes nacionales que realizaron durante sus sexenios.

“Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, institucionalizaron la corrupción e impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, decía Medrano.

Las mesas de consulta se instalaron en Acapulco, Chilpancingo y en los próximos días en Iguala y Ciudad Altamirano.

Estas consultas son impulsadas por Beatriz Mojica Morga, excandidata a gobernadora por la coalición PRD-PT en las elecciones del 2015.

La experredista y ex Secretaria de Desarrollo Social durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, se afilió al Partido del Trabajo (PT) y también busca ser candidata a gobernadora en una alianza de este partido con Morena.

Medrano Baza, quien formaba parte del grupo político del senador Félix Salgado, ahora apoya la candidatura de Mojica.

“Vamos con Bety, en una coalición con Morena”, manifestó Medrano Baza en entrevista. (www.agenciairza.com)

