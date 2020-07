Experiencia por Covid-19, dejará un mejor sistema de salud en Guerrero: Astudillo

*Ante cambio de color rojo a naranja, en semáforo nacional, Guerrero buscará no retroceder en avance

*Insabi dona 50 camas para atender a pacientes que no requieren terapia intensiva para hospitales de Chilpancingo y Zihuatanejo

Chilpancingo Gro; a 01 de julio del 2020.- “El tema del Covid-19 obliga, no por deseo, si no por necesidad que muchas cosas cambien”, señaló el gobernador Héctor Astudillo Flores al reiterar, en un encuentro de medios, su confianza de que este día se concrete el cambio de color del semáforo de riesgo de rojo a naranja, remarcando que en Guerrero se han tomado medidas para que el riesgo no se traduzca en irresponsabilidad, las cuales se darán a conocer y se hará a partir de mañana.

El ejecutivo estatal señaló que tiene confianza en que sí se va a lograr, porque se han hecho muchas cosas, entre ellas, tener una mejor prestación de servicios de salud en los hospitales del sector Salud estatal, IMSS, ISSSTE y las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional, pero remarcó que será muy importante el papel de la sociedad.

Reconoció que sería frustrante que hoy se anuncie el cambio de color del semáforo de riesgo, que ha costado mucho trabajo y dinero, para que, ante una embestida de presencia, regresemos a los pocos días al semáforo rojo.

Por otra parte, Astudillo Flores dijo que debido a la pandemia del Covid-19, se hicieron cosas que no fueron hechas antes, y anunció que el próximo viernes estará en la sede del Congreso del Estado, para que las y los diputados locales conozcan todas las acciones que se han realizado, entre ellas, lo relacionado a la economía e infraestructura hospitalaria antes y hoy, así como el traslado de los insumos a los hospitales, donde supervisa la Contraloría estatal y apoyo en vigilancia el Ejército Mexicano.

En cuanto a las investigaciones del caso Ayotzinapa, Héctor Astudillo señaló que como guerrerense repite lo que siempre ha dicho, “en este asunto ni perdón ni olvido, es un tema a donde se tiene que llegar a las últimas consecuencias para que lo que tuvieron responsabilidad enfrenten la ley”, enfatizó.

Confirmó que su Administración ejerce una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos en materia de obra pública, sustentada en el presupuesto 2020, mismo que sufrió algunas modificaciones que se informará al Congreso del Estado.

Agregó que la experiencia de la pandemia por el Covid-19 dejará en Guerrero un mejor sistema de salud.

