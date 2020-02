Exige el rector Javier Saldaña se frenen las amenazas de extorsión contra funcionarios de la UAGro

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 21 de febrero del 2020.- Con un rotundo ‘Ya basta’, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, exigió que las autoridades frenen las llamadas de extorsión que han sufrido al menos once funcionarios de esta institución educativa incluyendolo a él mismo.

“Hay un pillo que habla a las oficinas presuntamente por parte del gobierno del estado – ahi están los números -, y queremos hacerlo público para que ya lo paren, porque la autoridad tiene los medios para poder dar con él”.

En entrevista que concedió al terminar la presentación del libro “Los ejes de la transformación silenciosa de la Universidad Pública Estatal, el papel del PIFI 2001-2017“, que presentó la doctora Arely Adriana Almazán Adame, el rector Javier Saldaña consideró como injusto que los estén molestando, cuando los trabajadores universitarios solo están dedicados a mejorar la calidad de la enseñanza media y superior en el estado.

“El año pasado, yo no sé que tenga que ver con esto, pero del área de transparencia nos pidieron todos los datos de los funcionarios, y yo espero que no los hayan entregado u ocupado para esto, porque también entregamos la información de los convenios financieros, y aunque un exrector por ahí los andaba mostrando, yo creo que no se debe jugar con la seguridad de las personas”.

Insistió en que dicha situación pueda frenarse a la brevedad, porqué ‘ya le envío toda la información al fiscal’, y espera que puedan detener ‘a este pillo y su complice quien presuntamente es el Mencho’, pero que en realidad solo son gentes deshonestas que solo pretenden lastimar a la gente.

“Le hicimos un depósito para rastrear la cuenta, y toda esa información se le entregó a las Fiscalía para que puedan dar con él. Nos piden desde 50 mil pesos, pero para poder grabarlo lo fuimos bajando hasta los 5 mil pesos, pero esto de todas maneras espanta a la gente”.

