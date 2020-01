Exhorta Congreso de Guerrero a diputados federales y senadores para abrogar decreto del horario de verano

Chilpancingo Gro; a 9 de enero de 2020.- El Congreso de Guerrero exhortó a los diputados y senadores del Congreso de la Unión para que abroguen el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo del año 2002, en el que se establece el Horario Estacional o de verano a partir del primer domingo de abril y hasta el último domingo de octubre de cada año.

Plantean que esta medida debe tomarse hasta que se realice un estudio por entidad federativa que determine la funcionalidad y beneficios que este horario brinda a la población.

Al participar en tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Fabiola Rafael Dircio señaló que el exhorto en mención se estableció con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, situación que es inconstitucional porque el Decreto no hace referencia al cambio de Horario Estacional y contradice lo estipulado en el artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en el país.

La diputada refirió que el Horario de Verano no ha traído beneficios de ninguna índole a la población de Guerrero; por el contrario, trastoca la vida cotidiana, ya que según estudios, las personas que trabajan en turnos de noche y cambian con frecuencia de horario tienen más riesgo de diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares e incluso alteraciones psicológicas como la depresión.

Expuso también que para la aplicación de dicho horario no se tomó en cuenta a las zonas rurales, donde no refleja ningún ahorro de energía eléctrica, dado que los campesinos se guían por la salida y puesta de sol, y no por la aplicación de horarios administrativos gubernamentales.

“Es importante que en la aplicación de medidas gubernamentales en las que se pueda provocar algún trastorno en la salud de la población, se realicen estudios más específicos y no únicamente con la visión económica, dado que, si existiese algún ahorro en la generación de energía eléctrica, en contraposición se incrementa el gasto de atención a la salud de la población”, finalizó.

Demandan esclarecer el homicidio de alcalde electo de Cochoapa El Grande

En el turno de Intervenciones, los diputados Celestino Cesáreo Guzmán y Heriberto Huicochea Vázquez condenaron el asesinato del alcalde electo de Cochoapa El Grande, Daniel Esteban González, y demandaron la intervención de los gobiernos federal y estatal para que se agilicen las investigaciones y se castigue a los autores materiales e intelectuales.

Posterior a esto, las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de Esteban González, quien además fue integrante de la 60 Legislatura local.

Por su parte, el diputado Bernardo Ortega Jiménez intervino en relación con las perspectivas del año 2020. Manifestó su preocupación por que, a un año de que el Gobierno Federal entró en funciones, falta más inversión en rubros como el turismo, transporte, minería, campo y otros, lo cual representa un grave problema para el desarrollo de Guerrero.

Sobre el mismo tema participaron los diputados Alfredo Sánchez Esquivel, Marco Antonio Cabada Arias, Moisés Reyes Sandoval y Adalid Pérez Galeana (Morena), quienes llamaron a hacer equipo desde este Congreso para abatir el rezago legislativo y coadyuvar con el mejoramiento de las políticas públicas en todos los órdenes de gobierno.

Refirieron que el Gobierno Federal sí está implementando acciones en favor de los guerrerenses, tal y como el Programa de Fertilizante Gratuito, proyectos ganaderos, entre otros, y coincidieron en que es válido criticar, pero de manera constructiva, en busca de que mejoren los programas sociales.

