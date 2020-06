Estamos tiempo de recuperar la productividad de la 62 Legislatura: Alberto Catalán Bastida

*La pandemia del Covid-19 nos sacó de la ruta que trazamos, señaló el presidente de la Mesa Directiva al dar un mensaje por la conclusión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional

Chilpancingo Gro; a 15 de junio de 2020.- “Estamos todavía a tiempo para recuperar la productividad” consideró el diputado Alberto Catalán Bastida al convocas los integrantes de la 62 Legislatura a recomponer el camino para que el Congreso contribuya a la ampliación de los derechos y desarrollo y bienestar de los guerrerenses.

Al dar su mensaje tras la conclusión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, refirió que hay asignaturas pendientes, pero atribuyó el retraso a las circunstancias de la pandemia por Covid 19.

“Esta Legislatura no se sustrajo del tiempo que nos ha tocado vivir, la pandemia del Covid-19 nos sacó de la ruta que trazamos, tuvimos que detener las sesiones presenciales y utilizar las herramientas tecnológicas para intentar recuperar el paso. No fue suficiente, hay que decirlo”, señaló.

Advirtió que la 62 Legislatura está muy lejos de los resultados y de cumplir la expectativa que generó, tras los comicios del 1 de julio del 2018, los cuales permitieron el arribo de una nueva fuerza política al frente de las instituciones de este país, específicamente como fuerza mayoritaria en este Congreso, en la que recae el control financiero y administrativo de este Poder público.

“Los tiempos electorales aún no llegan, quienes estén enfocando sus esfuerzos anticipadamente sólo exhiben ambición personal, pues en este tiempo de emergencia sanitaria es necesario que todos cerremos filas para combatir la pandemia del Covid-19, priorizar la atención a las familias vulnerables y contribuir con los tres niveles de gobierno para la mejor atención de este problema que no distingue entre ricos y pobres, condición social, razas ni credos”, añadió.

Catalán Bastida dijo también que el segundo periodo no ha estado exento de desencuentros políticos, propios de un parlamento plural y democrático, pero abonó al hecho de que se logró entendimiento, conciliación política y toma de acuerdos que permitieron retomar el trabajo parlamentario.

Destacó que se construyeran acuerdos que derivaron en la aprobación de la Reforma Electoral, en la que se garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a integrar ayuntamientos y la próxima Legislatura de este Honorable Congreso del estado, así como la igualdad entre hombres y mujeres en la postulación a cargos de elección y el tratamiento oportuno a la violencia política de género.

Alertó que por efecto de las crisis sanitaria y de salud, muchos programas no fueron ejercidos y los presupuestos se reorientan, sin que esto signifique que no se rindan cuentas de cómo se gastaron los Poderes Públicos del Estado, Ayuntamientos, Órganos Autónomos y todo aquel que use recursos públicos, como en los municipios.

Asimismo, dijo que en el diseño del presupuesto del siguiente ejercicio, “será prioritaria la protección de la salud de los ciudadanos y del personal de los servicios de salud, al igual que recuperar nuestra actividad económica, todas estas tareas, así como la propia que marca nuestra agenda legislativa”.

El legislador llamó a redoblar esfuerzos “una vez que se dé luz verde por parte de las autoridades federales y estatales para volver a una normalidad que será distinta, que no estará exenta de riesgo y para minimizarlos tendremos que respetar los protocolos que se establezcan”.

El diputado Alberto Catalán Bastida concluirá su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Guerrero el próximo 1 de septiembre.

