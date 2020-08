Escuelas públicas y privadas arrancarán a la par el ciclo escolar 2020-2021 en nivel básico y preescolar: Arturo Salgado.

*Explicó, algunos detalles madres y padres de familia habrán de manejar con sus hijas e hijos, en la primera semana de clases del nivel Preescolar.

Acapulco Gro; a 19 de agosto del 2020.- A cinco días que inicie en México y Guerrero, el ciclo escolar a distancia, a través del Programa Aprende en Casa II, secretario de Educación en Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui explicó este miércoles, el proceso y algunos detalles con que las madres y padres de familia habrán de manejar con sus hijas e hijos, en la primera semana de clases del nivel Preescolar.

Junto a la directora de Comunicación Social Guerrero, Erika Lührs Cortés, el titular de Educación subrayó la importancia de las directoras y docentes para que se pueda llevar positivamente a cabo el nuevo reto nacional, que se ha generado la pandemia COVID19 en el mundo, con sus planes de trabajo educativos y que ningún niño o niña se quede atrás en su educación.

Fue claro en mencionar, se debe conjugar los contenidos que da la televisión con los libros de texto gratuitos, siendo a la par y una parte esencial, un puente constante para que se puedan dar seguimiento correcto entre las madres y padres familia así con las y los estudiantes y en el proceso de enseñanza aprendizaje sea un éxito.

Refirió que, en el tema del nivel prescolar, o jardín de niños, también se suma a los niveles educativos que inician sus planes de trabajo con señal de televisión a partir del próximo 24 de agosto: “se requiere de tener una televisión para que pueda los niños tomar sus clases”, dijo Salgado.

Las madres, padres de familias y tutores de aproximadamente 212 mil niñas y niños que iniciarían el ciclo escolar de los tres niveles de prescolar en las siete regiones de Guerrero, tendrán, la primera semana, una barra programática de educación inicial y especial que se debe tener en cuenta, la cual será en televisión abierta de 7:30 a 8 am, con repetición en 13:30 a 14:40 hrs. y 22 a 22: 30 hrs.

Mientras, tomarán sus clases las y los estudiantes de preescolar en televisión nacional a través de la Televisa y Canal Once, además de Radio y Televisión de Guerrero en un horario de 8 am a 9 am, con sus respectivos uniformes.

Se tendrán ese mismo día una repetición de 15 a 16 horas todos los días.

Además, se añadió que también existirán retrasmisiones, sumándose cableras y plataformas de Facebook , que habrán de ser informados los padres de familia por sus docentes, en el caso de las niños y niños no puedan tomar clases en algún día de la semana por alguna emergencia.

Por último, se remarcó que pesar de que escuelas privadas tienen sus propias plataformas, las cuales refirió ayudan mucho, contribuyen mucho a enseñanza aprendizaje, remarcó que también las y los estudiantes de escuelas privadas tienen la obligación de tomar las clases con los horarios de las diversas fuentes televisivas, de radio y redes sociales.

“Hay un solo formato de planes y estudios a nivel nacional, no hay autonomías tanto escuelas públicas como escuelas privadas tiene la obligación de llevar los contenidos programáticos que mandata la SEP”, explicó.

