Encabeza Héctor Astudillo reunión con funcionario de la SADER y alcaldes de la zona Norte y Montaña sobre entrega del Fertilizante y Covid-19.

*También abordan el tema de la reapertura de minería y construcción

Acapulco Gro; a 15 de mayo del 2020.- ‪En Guerrero además de la pandemia, a través de una videoconferencia el gobernador Héctor Astudillo Flore junto a alcaldes de la zona Norte, Montaña y encargados nacionales del programa de #FertilizanteGratuito, reviso los asuntos que requieren de mayor atención: la entrega de ese insumo, Covid-19 y la reapertura de minería y construcción.

Astudillo Flores, pidió a las autoridades municipales, tener claro que se está en la etapa más difícil de la pandemia, e instó a no bajar los brazos y no relajar las medidas sanitarias de quedarse en casa y sana distancia frente a la batalla contra el Covid-19; advirtió que si no se cumplen con las medidas no se podrá cumplir con las fechas planteadas para volver a la actividad normal, destacando que en la entrega del fertilizante se debe evitar aglomerar a los productores en la recepción del insumo.

Reiteró a los ediles qué no hay condiciones para el regreso a clases el 1 de junio, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador transfiriera a los gobernadores, la decisión respecto al tema educativo.

Astudillo Flores, puntualizó que las actividades de la industria de la construcción y minera, de acuerdo con el acuerdo de Salud Federal, serán te activados el 1 d junio luego de un periodo de preparación a partir del 18 de mayo, siempre y cuando cuenten con las medidas sanitarias recomendadas. Además.

Por otra parte, Astudillo Flores, aprovechó la oportunidad de exhortar a los presidentes municipales instalar sus comités de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2020 que inicia este 15 de mayo.

Sobre la evolución del Covid-19 en las regiones, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó a los alcaldes de la Montaña que son cinco los municipios con casos positivos, sumando 41 confirmados y 10 defunciones, mientras que la zona Norte registra nueve municipios con contagio con un total de 117 casos confirmados y 30 defunciones, por lo que es necesario continuar con las medidas sanitarias y llamar a la población a quedarse en casa.

