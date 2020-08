Encabeza Héctor Astudillo arranque virtual del ciclo escolar 2020-2021

Chilpancingo Gro; a 24 de agosto del 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores encabezó de manera virtual, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 y deseó éxito a los maestros guerrerenses que tienen ante sí, a quienes agradeció y valoró su esfuerzo, quienes sabrán enfrentar con éxito este gran reto porque sabemos de su alto compromiso con la educación de la niñez y juventud de Guerrero y hoy, indicó, Guerrero nos necesita a todos.

Ante los representantes sindicales de los maestros, Javier Sanmartín Jaramillo, del SNTE, y David Martínez Mastache, del SUSPEG, el Ejecutivo estatal dijo que en esta ocasión, la pandemia por Covid-19 ha hecho buscar otras maneras de continuar las actividades educativas, pero no puede detener la educación ni la economía del país, pero se tendrá que ir, en la medida que todos colaboremos a ello.

Indicó que hoy Guerrero necesita de todos para la educación, en la que no debemos de bajar los brazos ni la guardia, no podemos, aseveró, aceptar que la educación se pare como consecuencia de una enfermedad que no solo está en Guerrero sino en México y varias partes del mundo, por lo que en esta ocasión se inicia el ciclo escolar de manera virtual.

Recordó que en su momento advirtió que con motivo de la pandemia muchos iban a perder, incluso vidas humanas y que la educación tiene que salir adelante y no debemos permitir que se pierda en este rubro, porque se cerró bien el ciclo escolar pasado y el actual hoy lo iniciamos con una gran determinación de los maestros y los padres de familia y que, entre todos, “vamos a salir adelante sin permitir que la pandemia nos pare o nos limite”.

Asimismo, hizo un llamado a los presidentes municipales a sumarse a este reto, porque interesa a todos que la educación no se detenga ni se debilite, ya que, a todos los niños, les conviene aprender a ser una persona con mayores conocimientos que en el futuro les permita salir adelante en la vida, y que “la educación es más fuerte que cualquier pandemia o enfermedad que nos amenace”.

Por su parte, el secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, reconoció el interés del gobernador Héctor Astudillo para apoyar a la educación en Guerrero, al disponer que el Instituto Radio y Televisión de Guerrero se sume a estas tareas educativas, con la inclusión en su barra programática, de los contenidos didácticos que se transmitirán en otros canales de televisión y que coadyuvarán, a que niños y jóvenes reciban sus clases del programa “Aprende en casa 2”.

Asimismo, agradeció el apoyo que el DIF Guerrero, a través de su presidenta, Mercedes Calvo de Astudillo ha brindado a los niños guerrerenses, con la dotación de mochilas, útiles escolares, uniformes y lentes, y compartió el mensaje del niño Axel Mendoza Damián, alumno del segundo grado de la escuela secundaria técnica 28, del municipio de Zirándaro de los Chávez, quien le expresó que extraña volver a estar en la escuela, saludar a sus compañeros y estar en clases con sus maestros, pero sobre todo, que tiene interés en seguir estudiando para ser maestro o doctor.

Añadió que hoy, los niños recibirán sus clases en casa a través de la televisión con el programa “Aprende en casa 2”, creado y diseñado en base a los programas de estudios y los contenidos didácticos de los libros de texto gratuitos, y destacó que en este proceso, juegan un papel muy importante los maestros y los padres de familia, por lo que es fundamental el trabajo en equipo.

Destacó que el maestro es una pieza insustituible, por ser un factor primordial para el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que exhortó a mentores y padres de familia, a que construyan un vínculo de comunicación, respeto y solidaridad para apoyar a las niñas y niños, y que en aquellos lugares donde no llega la señal de televisión, los maestros harán llegar las tareas para los niños.

Indicó que, para este ciclo escolar, se distribuirán en total, más de 5.6 millones de libros de texto gratuita para Educación Básica a todos los niños guerrerenses, y que en total se atenderá a 1,122,018 alumnos en todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas, que serán atendidos por 65,194 maestros y 18,000 trabajadores administrativos.

En su oportunidad, Paola María Muñoz Díaz, alumna del segundo grado escuela técnica 3 “José Vasconcelos” de Cd. Altamirano, dijo que hoy se inicia un ciclo escolar en condiciones difíciles, y que están ilusionados por el regreso a clases y aprender a distancia, en tanto que el maestro Carlos Espinoza Marchán dijo que hoy, el magisterio guerrerense escribe una página más en la historia de la educación en México, al enfrentar un nuevo reto lleno de incertidumbre por el Covid-19, que “vamos a sumir con responsabilidad y profesionalismo”.

