En Teloloapan, 2 mil campesinos no han recibido fertilizante: Robell Urióstegui

/ 45

Chilpancingo Gro; a 21 de agosto del 2020.- El diputado Robell Urióstegui Patiño, del PRD, consideró que el gobierno federal tuvo “un poco de más organización” este año en la operación del programa de fertilizante, sin embargo, denunció que decenas de productores se quedaron sin recibir el insumo.

“Hubo un avance y un poco más de organización en comparación al año pasado, pero los tiempos nuevamente les volvieron a ganar”, dijo en entrevista el también ex alcalde de Teloloapan.

El 14 de agosto, cabe recordar, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio de Acapulco, el subsecretario de Agricultura del gobierno federal, Miguel García Winder, reportó la distribución del 99.6 por ciento del fertilizante gratuito a los 335 mil productores inscritos en este año.

Sin embargo, el legislador local perredista denunció que “hay muchas quejas de que quedó mucha gente (productores) fuera del padrón (porque), el trabajo que hicieron los ´servidores de la nación´ no fue el correcto”.

Incluso mencionó que se han “percatado de gente que está recibiendo el fertilizante y no siembra”, por lo que insistió: “sí avanzaron, pero todavía no se cumplen las expectativas de lo que debería ser el programa”.

– ¿Tiene reportes concretos de municipios donde a los campesinos no les haya llegado el fertilizante? –

– “En Teloloapan, hay alrededor de 2 mil productores que no han recibido hasta este momento el fertilizante. Por los problemas de la pandemia la gente no realizó movimientos en la gran mayoría del estado, pero eso no quiere decir que las cosas se hicieron bien. Si no hubiese estado el tema de la pandemia, sin duda alguna habría habido manifestaciones como las hubo el año pasado”.

Sintetizó: “las consecuencias son de que hoy nuevamente se va a quedar gente sin fertilizante”.

Urióstegui Patiño sugirió que desde el mes de septiembre de cada año se inicie el trabajo de escritorio y de campo en la revisión de parcelas, depuración de padrones para que en enero estén afinando detalles.

Comentó también que el cambio del insumo que distribuyó el gobierno federal, como el Urea y el DAP, cambió la metodología a los campesinos, quienes no recibieron capacitación para la aplicación en la planta.

“Lo más grave es que no hay una distribución equitativa, hay a quienes le entregan para dos hectáreas y a la gran mayoría solo para una, cuando la convocatoria decía que podías acceder a fertilizante hasta para tres hectáreas y es allí donde están las discrepancias”, indicó. (www.agenciairza.com)

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de DIGITAL GUERRERO su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.

Related Posts