En solo unas horas suben a 112 los muertos por Covid-19 en Guerrero, debido al relajamiento de las medidas de salud por parte de los ciudadanos: Astudillo

*”Está pandemia no se va a resolver por decreto; se va a resolver porque cada quien ponga de su parte”, insiste el gobernador Héctor Astudillo.

Acapulco Gro; a 17 de mayo del 2020.- Ante el aumento en un dos mil 140 por ciento de los casos positivos y 107 defunciones más por COVID-19 en los últimos 38 días, el gobernador Héctor Astudillo Flores reiteró su llamado a la población a quedarse en casa, aplicar las medidas sanitarias y cuidar a sus familias.

En la transmisión en vivo , el mandatario estatal explicó que en los denominados municipios de la Esperanza, en la entidad se encuentran solo 10, ya que dos más tiene vecindad con poblaciones de Oaxaca que si cuentan con contagio.

Remarcó que NO se regresará a clases el 18 de Mayo , ni después del Primero de Junio, pues no hay condiciones en Guerrero y se evaluarán que actividades retomarán sus movimiento , ya que el gobierno federal confirió las decisiones de este tema a los gobernadores , por lo que se acordó, mientras , seguir implementando el quédate en casa y la Sana distancia.

Insistió a la población seguir las recomendaciones y evitar aglomeraciones, ya que no se ha logrado disminuir la movilidad, esto a pesar de las indicaciones de las autoridades.

De manera particular ,enfatizó que de que sirve que esté preparando los hospitales, llevar insumos a médicos, como armar otro hospital, etcétera si la colaboración de la sociedad es mínima, observándose un relajamiento muy notable en las principales ciudades, hecho que sin duda no ayuda no ayuda a frenar la pandemia, destacó .

“Está pandemia no se va a resolver por decreto , se va a resolver porque cada quien ponga de su parte , de lo que nos corresponde aplicar. Si solo el gobierno va hacer cosas , pues entonces el gobierno se va a quedar con una gran impotencia y no va hacer capaz de resolver , todo lo que se tiene que resolver“.

De acuerdo a los datos proporcionados por Carlos de la Peña Pintos , titular de Salud en el estado de Guerrero, se tiene un acumulado de 805 casos confirmados y 112 defunciones.

Por último, el secretario de Salud dijo las camas ocupadas en los hospitales, aumentó a un preocupante del 42 % , por lo que insistió en disminuir la movilidad para evitar más contagios.

