En gira de trabajo por Zihuatanejo, el gobernador Astudillo supervisa muelle y unidad móvil que dono EUA a este municipio

*Pide a azuetenses coadyuvar en las medidas de salud para no utilizar camas Covid19

*En su visita este día a Zihuatanejo entregó acciones del programa “Un cuarto más”

Zihuatanejo Gro; a 06 de julio del 2020.- Continuando con su agenda de trabajo en la Costa Grande, el gobernador Héctor Astudillo Flores supervisó las instalaciones del hospital móvil para pacientes COVID-19 y el muelle de Zihuatanejo y entregó acciones del programa “Un cuarto más”, donde hizo un llamado a las y los azuetenses, así como prestadores de servicios a tomar en serio esta pandemia y reforzar las medidas de salud.

En un primer punto en el hospital móvil de Zihuatanejo donado por el gobierno de Estados Unidos a través de su embajador Christopher Landau, se informó que será itinerante y es especial para contingencias, cuenta con aire acondicionado, un sistema de aspiración y 25 camas, está diseñado para evitar el contagio en su interior y únicamente atiende casos de COVID-19 no graves.

El mandatario estatal agradeció al gobierno federal al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Alcocer y la jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF nacional y representante en Guerrero de la Federación, Rocío Bárcenas, quien fue un punto central para encauzar este nosocomio móvil a este municipio.

La unidad móvil tiene disponibles 25 camas, aires acondicionados, un sistema de aspiración, instalaciones que están diseñadas para evitar el contagio en su interior, y que se sumarán otro igual a la Cruz Roja de Acapulco y uno más al municipio de Chilpancingo.

Además, Salud Federal envió profesionales de Salud que estarán trabajando en ese lugar, quienes se sumarán a los esfuerzos titánicos del Gobierno de Guerrero a favor de la salud de la población ante esta pandemia.

Por otra parte, en un recorrido por el muelle principal de #Zihuatanejo, junto al secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Rafael Navarrete; el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca y el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo constató la conclusión de esta importante infraestructura turística que fue concluida hace unos meses, y por cuestiones de la pandemia no había podido supervisar su culminación.

Astudillo Flores, llamó al sector turístico a colaborar para que las medidas sanitarias se lleven a cabo en sus instalaciones y evitar que los contagios aumenten ante la reapertura de las actividades que contempla en semáforo naranja.

“Les quiero comentar también, que no es una inauguración, no vine a inaugurarlo, venimos a supervisarlo, por eso la placa ahí queda pendiente para que más adelantito lo adelantemos, no es momento de inaugurar”, apuntó.

El Muelle Principal de Zihuatanejo, es un gran proyecto de reconstrucción de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que dirige Rafael Navarrete Quezada, que ahora cuenta con 5 plataformas de atraque, 7 áreas de espera con pérgolas, velarías, pavimentación, jardineras y bancas, dándole una nueva imagen a este destino turístico.

Cabe remarcar que, en su visita de este día a Zihuatanejo, se entregaron acciones del programa “Un cuarto más” y que una vez que concluya la pandemia, se terminarán los trabajos del Paseo del Pescador de este puerto, que tiene una longitud aproximada de 500 metros, además de rehabilitar el muelle de Playa Linda, que registra un severo deterioro.

