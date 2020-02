Eliminar los fines de semana largo y aumentar el peaje demuestra que Guerrero no es prioridad para la federación: Evodio Velázquez

Acapulco Gro; a 06 de febrero de 2020.- Tras el aumento del 3% al peaje en la Autopista del Sol autorizado por el Gobierno Federal, el exalcalde de Acapulco Evodio Velázquez señaló que esta es una determinación que afecta directamente al sector turístico, del que depende en gran parte la economía del municipio por la derrama que generan los visitantes que usan esta vía, por lo que realizó un llamado enérgico a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para reducir los costos.

“Hoy nuevamente le siguen aumentando a una autopista peligrosa, que no se ha logrado mantener en óptimas condiciones de acuerdo al peaje que se cobra, que genera peligro y que en lugar de reducir cada vez más lo aumentan. Por eso es importante exigirle a la SCT y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), que terminen de manera inmediata los arreglos que se deban hacer en esta autopista.”

Sobre las recientes quejas de miles de usuarios, quienes el pasado lunes hicieron alrededor de 4 horas para trasladarse de Acapulco a Chilpancingo, el líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) dijo que “no es posible que los visitantes a Acapulco tengan que estar más de 4 horas varados en tramos pequeños porque los tramos están en interminables reparaciones y nunca hay gente trabajando en horarios nocturnos y a veces hasta en el día.”

De la posible desaparición de los fines de semana largo, Evodio Velázquez señaló que “esta fue una lucha hecha por el PRD y sus legisladores y que hoy lamentablemente se ve que el turismo no es prioridad para este gobierno de MORENA, hoy el turismo es el sector al cual se le está golpeando con mayor fuerza y principalmente a Acapulco y al estado de Guerrero.”

Finalmente, el expresidente porteño aseguro que “quitar los fines de semana largo es quitarles a las familias que dependen del turismo su sustento y eso sin lugar a dudas, aunado a haber extinguido el Consejo de Promoción Turística, quiere decir que el sector no está en el mapa de la Cuarta Transformación. Lo que se mira es que a Guerrero no se le toma en cuenta en las prioridades del país, aquí no pasará el Tren Maya, aquí no hay Dos Bocas, el Aeropuerto Santa Lucía, los grandes proyectos del gobierno, por lo que se golpea la economía de los guerrerenses.”

