El Senador Manuel Añorve pidió a la CFE bajar los costos de la luz y no cortar el servicio ante crisis por Covid-19

*Esto durante la Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

Acapulco Gro; a 20 de mayo del 2020.- Al participar de manera virtual en la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Senador de la República, Manuel Añorve Baños, insistió en la necesidad de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), baje los costos del servicio de energía para el estado de Guerrero y para todo el país.

Además, el Senador Añorve, dijo que debido a la falta de actividad económica provocada por el Covid 19, hay muchos guerrerenses que no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder pagar el recibo de luz, por ello reiteró su petición al director de la CFE, Manuel Bartlett, para que se apliquen prórrogas en los pagos y que no se corte el servicio de luz a ciudadanos, así como aquellas pequeñas y medianas empresas que no cuentan con la capacidad financiera para liquidar sus consumos de energía.

El legislador federal, reiteró que esta petición es posible de aplicar y que es enfocada en apoyar la economía de las miles de familias en México y Guerrero, que están siendo afectadas por esta crisis económica que ha causado el Coronavirus.

Finalmente, Añorve Baños, expresó que, desde el Senado de la República, seguirá insistiendo con propuestas como esta, que tienen el fin de apoyar a quien más lo necesita en estos momentos difíciles.

