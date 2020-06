El PRD en Guerrero apostará por construir una gran alianza ciudadana para competir en 2021: Ricardo Barrientos

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro; a 26 de junio del 2020.- El dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, aseguró que este instituto político apuesta por construir una “gran alianza ciudadana” que le permita competir y ganar los comicios del 2021.

En este sentido, lanzó un llamado a todos los ciudadanos para que trabajen de manera conjunta en la construcción de esa “gran alianza” que les permita a los habitantes del estado de Guerrero, tener un mejor futuro a mediano y largo plazo.

“Es una realidad que los problemas que ahora tenemos no se resolverán durante el próximo gobierno, pero si podemos sentar las bases para instrumentar nuevas políticas públicas que nos permitan mejorar a mediano y largo plazo”.

Aprovechó su encuentro virtual con los integrantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, para reiterar que, hoy en día, los estatutos del partido prohíben establecer cualquier tipo de alianza con el PRI, pero “no cerró la puerta” para que a nivel estatal se pueda presentar una propuesta electoral fuerte, que sea encabezada por un ciudadano distinguido proveniente de algún partido político o de la sociedad civil, pero que sea una verdadera opción de cambio para los electores durante los comicios del 2021.-

“Guerrero ya no está para que 5 o 6 personas sentados en una mesa, decidan quién puede ser el candidato y quien no. En el PRD estamos pugnando por establecer un proyecto ciudadano que este más allá de los colores partidistas, y que pueda representar una verdadera opción de cambio, porque nuestra prioridad será que le vaya bien al estado”.

Sobre el trabajo que vienen desarrollando Evodio Velázquez y Carlos Reyes, para buscar la nominación del partido del Sol Azteca por la gubernatura de Guerrero, Barrientos Ríos reconoció el aporte que le hacen al partido, pero dijo que “tendrán que esperar para saber si el PRD establece algún tipo de alianza o camina solo en las próximas elecciones”.

Sobre la participación del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien varias encuestas lo colocan como uno de los aspirantes por este partido a la alcaldía de Acapulco, el dirigente estatal del PRD, aseguró que, será decisión del propio ex mandatario determinar si participa o no.

