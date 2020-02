El PRD en el 2021 puede gobernar Guerrero, asegura su presidente nacional Ángel Ávila

*La mayor fortaleza del PRD es su unidad y sus 250 mil afiliados por encima de Morena y del PRI, puntualiza, Evodio Velázquez

Chilpancingo Gro; a 08 de febrero de 2020.- El presidente nacional del sol azteca, Ángel Ávila Romero, durante su visita a Chilpancingo, donde se realizó la reunión estatal de autoridades locales y estructuras políticas del PRD, aseguró que el PRD puede gobernar Guerrero dadas las condiciones de los otros partidos , “un PRI que no tiene gallos y el otro partido (Morena), un partido que no tiene historia, un ave de paso, hoy no han construido nada, están destrozados, la lucha por el poder siempre los va a llevar al fracaso.”

Y precisó que en el PRD “seamos muy claro, cuando la gente nos pregunte si iremos en alianzas, debemos decirlo fuerte y claro, el PRD irá solo a ganar la gubernatura del Estado. No necesitamos otras alianzas, las alianzas con el pueblo nos van a bastar. Somos un partido de oposición que se construirá un camino solo, porque es la única opción que tenemos para seguir adelante. La elección del 2018 ya quedó atrás, esto no se va a repetir en el 2021; ja, ja, ja, esto ya quedó atrás. El PRD está más vivo que nunca.”

Agregó que el PRD en este momento es un partido de oposición y que Guerrero es el estado más perredista del país. “Representamos un camino distinto a quienes nos gobiernan, al PRI y a MORENA, somos el partido histórico de la izquierda en el Estado y en la República.”

Criticó que Guerrero no está bien en el tema de la seguridad, la pobreza y la entrega del fertilizante. Por eso hizo el llamado a “la unidad que nos hace fuertes.”

Mientras que el líder del Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, destacó que la mayor fortaleza del sol azteca en este momento es la unidad, además de contar con 250 mil afiliados por encima de otros partidos políticos, “por lo que el sol azteca está preparado para los nuevos retos y esto nos permitirá la construcción de un proyecto ciudadano”.

Ante el dirigente nacional del PRD, Ángel Ávila, alcaldes, síndicos, regidores y representantes del partido en los municipios guerrerenses, Velázquez Aguirre resaltó que dese 1988 “el PRD ha sido un partido que se renueva en ideas y planteamientos”, pero dijo que “hoy es necesario hacer un llamado a la unidad, si no vamos juntos no tenemos futuro, debemos de mandar un mensaje claro sobre todo y sobre todos, más allá de un proyecto personal está el proyecto personal de todos que se llama PRD y que se llama Guerrero.”

En medio de intensas porras, durante su mensaje el exalcalde porteño agregó que “los que se pelean están allá, del otro lado, en esa izquierda que se formó en una sola figura para poder llegar al poder, en esa izquierda que hoy se están despedazando, arañándose y rasgándose las vestiduras; ellos en el pleito constante y nosotros en el trabajo.”

Evodio Velázquez aseguró que el PRD no se ha dormido en sus laureles y que, desde hace más de un año, junto con Carlos Reyes, han estado recorriendo el estado para realizar consultas ciudadanas y conocer las necesidades de la población, lo que les ha permitido recuperar la confianza de miles de guerrerenses.

“El PRD no está peleando, el PRD está construyendo. Hoy el PRD tiene 250 mil afiliados que nos pone por encima de cualquier instituto político de Guerrero.”

