El polémico David Jiménez Rumbo alza la mano para competir por la alcaldía de Acapulco

Por: Enrique Villagómez

Acapulco Gro, a 17 de julio del 2020.- El siempre polémico David Jiménez Rumbo, adelantó que buscará competir por la alcaldía de Acapulco, aunque dijo que todavía no sabe porque partido lo hará, pero, sin embargo, dejó entrever que pudiera ser por los colores del Verde Ecologista (PVEM) o del Partido Encuentro Social (PES).

Aunque se auto define como militante de izquierda y respalda gran parte de la ideología que promulga el presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, descarta que pudiera adherirse a Morena o incluso competir por sus siglas, así como tampoco regresar al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual abandonó para sumarse a la coalición PRI-Verde Ecologista que impulso la candidatura de Manuel Añorve, al Senado de la república en 2018.

“Sea como sea, me veo participando en una boleta electoral durante el 2021. No tengo prisa por adherirme a un partido. Mantengo platicas firmes con los dos partidos, pero voy a analizar muy bien con cual caminaré en la ruta electoral del próximo año”.

Durante su reaparición publica en la escena política del estado, a través de una entrevista virtual con los representantes del Pool de Medios “Guerrero en Redes”, Jiménez Rumbo asegura que “nunca dejo la política, sino que más bien lo echaron de ella”, cuando hace poco más de dos años el PRD lo traicionó al preferir otorgarle la candidatura a un desconocido (Jacko Badillo), para que compitiera por la presidencia municipal de Acapulco.

“Debo confesarles que, con todo el dolor de mi corazón, en esa ocasión si trabaje para que perdiera el PRD, y apoye la alianza PRI-Verde Ecologista para que Manuel Añorve Baños pudiera llegar a la senaduría”, dijo.

El también ex senador de la república (2006-2010), asegura que, tanto Luis Walton, como Félix Salgado y Adela Román, serían muy buenos candidatos por Morena a la gubernatura de Guerrero, lo mismo que Manuel Añorve Baños (PRI) e incluso Evodio Velázquez (PRD), “quien es joven que trabaja muy duro”.

“Todavía no he decidió a quien voy a apoyar para el gobierno del estado. Me voy a ir con el que ofrezca la mejor opción para Guerrero, porque antes del interés personal que pueda tener David Jiménez Rumbo, está el interés del pueblo guerrerense”, aseguró

Sobre su problema legal que mantiene con el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y por el cual fue condenado a pagar casi 6 millones de pesos por daño moral y ofrecer una disculpa pública, luego de acusar al ex mandatario de ser el autor intelectual del asesinato de Armando Chavarría Barrera, Jiménez Rumbo dijo que los jueces no le han podido quitar nada, porque estableció un juicio de amparo federal que mantiene congeladas sus cuentas de donde saldría ese dinero, y que confía en que se resolverá favorablemente para él en cualquier momento.

