El Laboratorio de Diagnóstico de la UAGro atenderá a choferes del Acabús y sus familias

Chilpancingo Gro; a 28 de mayo del 2020.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmó un convenio virtual de colaboración con el Sistema Acabús, para que su Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en la Salud (LABDIS) realice pruebas a más de 400 trabajadores y sus familias para la detección de COVID-19.

El rector Javier Saldaña Almazán dijo que esta medida dará atención y certeza a los trabajadores del Acabús, quienes diariamente tienen contacto permanente con la población.

“Quisiéramos que este convenio no quede en letra muerta o que no se ocupe, pero les damos la certeza de que serán atendidos con profesionistas certificados, y yo me siento muy honrado”.

Destacó que estamos viviendo una situación muy compleja, “y la frase acuñada es quedarse en casa, sin embargo, hay muchos que tienen que salir a trabajar y es muy complejo”.

Reiteró a los universitarios que sigan extremado precauciones y extremen los cuidados, porque “esta semana y la otra, según las proyecciones matemáticas, son las más complejas, las más difíciles y todos los días vemos a nivel nacional el fallecimiento de personas cercanas y queridas”.

“En la Universidad han fallecido, entre activos y jubilados, 12 personas; no queremos seguir siendo estadística, les decimos cuídense compañeros universitarios, estudiantes, guerrerenses en general, y depende mucho de nosotros evitar algún contagio”, añadió.

Carlos Blanco Romero, encargado de Despacho del Sistema Acabus, destacó que con una plantilla laboral de más de 400 trabajadores es importante contar con el respaldo de la UAGro; reconoció el trabajo en la Universidad y agradeció el respaldo para los trabajadores de ese sistema de transporte en Acapulco.

Por su parte, Oscar del Moral Hernández, director de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas de la UAGro y uno de los responsables del LABDIS, informó que han estado trabajando intensamente profesores de posgrado y licenciatura, ampliando cada día más el servicio de estas instalaciones a todos los sectores de la población de Guerrero.

Agregó que en este momento “todos debemos de poner nuestro granito de arena, apoyar con todo lo que sabemos hacer para ayudar a que más pronto salgamos de esta pandemia”, y refirió que en el LABDIS serán con el profesionalismo que se requiere, “y tengan la confianza de que sus resultados son certeros, estamos avalados por el INDRE -Instituto Nacional de Referencia Epidemiológico- y nuestros procedimientos cumplen con estándares de calidad nacional e internacional”.

Cabe señalar que la UAGro ha firmado además este tipo de convenios de colaboración con los trabajadores del ISSSTE y la Fiscalía General del Estado. (www.agenciairza.com)

