El gobernador Astudillo y alcaldes de Región Centro, se reúnen para fortalecer medidas para enfrentar el #COVID -19

Chilpancingo Gro; a 24 de marzo del 2020.- Con un llamado a redoblar esfuerzos para juntos hacer frente esta contingencia sanitaria generada por el Covid-19, el gobernador Héctor Astudillo Flores se reunió con los alcaldes de la región Centro del estado, para actualizarle información de las distintas acciones que se llevarán a cabo durante la contingencia del COVID-19, en sus municipios.

Para mí, dijo el Ejecutivo estatal, es importante que ustedes colaboren, cooperen, hablen con sus comisarios y hagan reuniones cuidadas como ésta, donde no se junten tantos, y les pidan que colaboren para que los pueblos estén muy atentos en las colonias, pero también “que estén muy atentos de que si alguien aparece contagiado lo atiendan”, expresó.

Durante esta reunión, dio a conocer que tras la declaratoria de la Fase II, dada a conocer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue derivado de una serie de acontecimientos que se han presentado en torno a la situación que presentan en sus cifras de contagiados por #COVID-19 de todos los estados .

Añadió algunos detalles de cómo se ha venido desarrollando esta pandemia, así como la postura del presidente de la República, y del subsecretario Hugo López-Gatell y expuso que este virus que comenzó en Asia y ahora está muy fuerte en Francia, España e Italia, donde solo en este país lleva más de 5 mil personas fallecidas, información que posteriormente fue enriquecida por el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos.

Por otra parte, Astudillo Flores detalló que el Coronavirus o COVID-19 no se comporta de manera igual en el país, pidiendo poner más atención a quienes llegan del extranjero, y con quienes se tiene acercamiento, ya que en Guerrero de cada 10 casos detectados, 8 son importados.

Dijo a los alcaldes que en la medida que los ciudadanos de sus municipios no atiendan las recomendaciones, con uno que llegue, se va a generar un foco importante de infección, y que aunque solo hay casos registrados en Chilpancingo y Acapulco, no significa que no puedan haber en otros en otros municipios, por lo que pidió estar atentos y en constante comunicación.

