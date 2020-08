El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa deben seguir presos: Felipe de la Cruz

*Deben investigarlos por el caso de los 42 normalistas desaparecidos

Chilpancingo Gro; a 25 de agosto del 2020.- El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos hace casi 6 años, Felipe de la Cruz, dijo que los amparos que obtuvieron el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, demuestran el “desaseo” en que incurrieron autoridades de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Confió además en que, a pesar de esa resolución judicial, Abarca Velázquez y Pineda Villa continúen en prisión, pues “hay pruebas suficientes en su contra de ser responsables de actos ilícitos y que se les investigue por la desaparición de los 43 estudiantes, porque hasta este momento no estaban señalados por esa desaparición forzada”.

El lunes de esta semana un juez federal concedió un amparo a Pineda Villa, en el que se ordena cancelar el auto de formal prisión en su contra para que nuevamente declare por el delito de delincuencia organizada por el que permanece presa en un penal federal.

Además, se informó que otro juez federal concedió un amparo a Abarca Velázquez, que ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que ordenaron se reponga el procedimiento.

En octubre del año pasado los abogados de los padres de estos muchachos desaparecidos informaron que de las 142 personas sujetas a proceso penal por el caso de los 43, sólo 64 están en prisión.

En marzo del año pasado, los padres sostuvieron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde estuvo presente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

En ese encuentro, los padres se quejaron de esas resoluciones judiciales y le pidieron al presidente de la SCJN que la Judicatura hiciera un seguimiento puntual de las resoluciones de los jueces para evitar actos de corrupción que permitan la libertad de implicados en esa desaparición forzada.

A unas horas de que realicen una jornada de protestas a un mes de que se cumplan 6 años de la desaparición de los normalistas, Felipe de la Cruz dijo vía telefónica que no les sorprende “la resolución respecto al ex alcalde de Iguala y su esposa; desde el inicio salieron muchos delincuentes por el mal trabajo de la PGR y ahora se le concede el amparo al matrimonio”.

Felipe de la Cruz señala que sólo es “para que se reinicie el proceso, hay elementos jurídicos suficientes para que sigan presos, no confiamos, pero vemos que el nuevo gobierno está comprometido con la verdad y la justicia, esperaríamos que así suceda y no se mande otro mensaje a unos días que se cumplan 6 años de esta desaparición forzada”. Recordó que tanto José Luis Abarca Velázquez, como María de los Ángeles Pineda Villa, “no están presos por desaparición forzada, están acusados de delincuencia organizada y lavado de dinero; esperamos que se reinicie el proceso y eso no quiere decir que van a salir libres, se va a reiniciar su caso y si tienen que ver con la desaparición esperemos que sean enjuiciados”.

El vocero de los padres dijo que ellos van a seguir “insistiendo en que la desaparición de los 43 estudiantes es un crimen de Estado, donde participó el Ejército, las policías de los tres niveles de gobierno, autoridades y el grupo delincuencia Guerreros Unidos”.

Finalizó diciendo que a partir de este día los padres se están concentrando en la normal de Ayotzinapa, de donde saldrán este miércoles, temprano, rumbo a la Ciudad de México para realizar una manifestación en el “anti monumento” a los 43 en Paseo de la Reforma y que para el jueves acudirán a Iguala para, igualmente, llevar a cabo actos para exigir justicia para el caso de los estudiantes desaparecidos. (www.agenciairza.com)

