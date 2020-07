El ex gobernador Ángel Aguirre, se dijo dispuesto a colaborar en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas

Chilpancingo Gro; a 01 de julio del 2020.- El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero celebró la nueva información de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto de 46 recientes órdenes de aprehensión contra igual número de personas que habrían participado en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala y manifestó que “se deben aclarar responsabilidades en todos los ámbitos y sancionar a quien se deba”.

Dijo estar dispuesto a hacer cualquier aclaración dentro de las indagatorias que realiza la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Un día después de que la FGR, a través de su titular Alejandro Gertz Manero, diera información relevante en torno a las investigaciones sobre la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, el ex gobernador, en cuyo mandato ocurrieron aquellos hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014, mandó felicitaciones a esa institución.

Aguirre Rivero escribió en su cuenta de Twitter: “celebro y felicito a la @FGRMexico y a la Fiscalía Especial para el #CasoAyotzinapa por el anuncio de 46 nuevas órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios públicos municipales involucrados en este asunto tan doloroso”.

Las 46 órdenes de aprehensión son contra ex “servidores públicos” (o quizá todavía en funciones) en administraciones municipales del norte del estado, probablemente policías que habrían participado de alguna manera en la desaparición de los estudiantes.

Aguirre Rivero dijo que tenía “mucha fe que derivado de las nuevas investigaciones se conozca el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa. Siempre he creído que la verdad siempre se alcanza, la mentira y la justicia a veces tarde, pero siempre llega. Sin justicia no puede haber reconciliación”.

El ex priista y ex perredista consideró que para “cerrar esta herida se deben aclarar responsabilidades en todos los ámbitos y sancionar a quien se deba. Como lo he reiterado en distintas ocasiones, seguiré atento para colaborar en todo aquello que esté a nuestro alcance”.

Y agregó: “aquí estoy para hacer cualquier aclaración como siempre lo he hecho sobre las acciones de mi gobierno en esas horas aciagas y en los días que siguieron. Mi conciencia está tranquila”. (www.agenciairza.com)

