El candidato de Morena al gobierno de Guerrero, no debe tener cola que le pisen: Mariana García Guillén

Chilpancingo, Gro., julio 09 del 2020 (IRZA).- La diputada local de Morena, Mariana García Guillén, aseguró que la reincorporación de Félix Salgado Macedonio a la Cámara de Senadores confirma que “es otro el elegido” a la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero.

“Deja una cierta claridad de que es otro el elegido para entrarle al quite y entrar a la candidatura y a la carrera hacia la gubernatura que ganará Morena”, dijo en entrevista telefónica.

– ¿Cree que se precipitó el senador? –

– “Me parece que sí, entiendo que cuando estamos tan obsesionados con un proyecto personal, a veces no medimos el proyecto colectivo o no leemos la percepción colectiva, creo que eso fue lo que pasó con el senador”, señaló.

Cabe recordar que en la sesión del miércoles 8 de julio, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores notificó la reincorporación de Salgado Macedonio a su curul, tras la licencia que solicitó el 19 de mayo para separarse del cargo, cuando se dijo que lo hacía porque buscaría ser candidato a la gubernatura.

Este jueves, en al menos cinco medios de comunicación nacionales, coincidieron en que la reincorporación de Salgado se debe a que no será el candidato del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador por la gubernatura de Guerrero, en los comicios del 6 de junio del 2021.

Al respecto García Guillén opinó: “la lectura que deja es que no cumplió el objetivo; palpó, pulsó, midió y entendió que no era el momento, que no eran las circunstancias y que no le favorecían los escenarios hacia la candidatura de Morena”.

Consideró también que aún “no son los tiempos electorales”, pues el proceso electoral 2020-2021 iniciará el 9 de septiembre próximo. Señaló también que “la ruta para la transformación” que busca Morena en Guerrero “tiene que ir de la mano de un personaje y de un rostro honesto, que no tenga cola que le pisen, que no tenga administraciones que estén rodeadas de críticas o de actos muy claros de corrupción, además de identidad con el partido, reconocimiento con militancia y trabajo”.

Al respecto la diputada abundó: “hay muchos señalamientos hacia el senador”. Félix Salgado fue alcalde de Acapulco del 1 de diciembre del 2005 al 31 de diciembre del 2008, y fue acusado por su sucesor en esa Alcaldía, Manuel Añorve Baños, de incurrir en desvíos financieros, además de que en su periodo se agudizó la violencia en el puerto luego de un enfrentamiento registrado en enero del 2016 en la colonia La Garita, entre grupos rivales del crimen organizado.

No obstante, García Guillén le deseó éxito en su responsabilidad en el Senado “como compañero de partido”, pero insistió en que su separación “exprés” no “fue un buen mensaje” porque todos los legisladores morenistas tienen la obligación de terminar la responsabilidad que les confirieron los guerrerenses en los comicios del 1 de julio del 2018.

Recientemente, cabe recordar también, García Guillén “destapó”, a través de sus redes sociales, al delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, como candidato de Morena a la gubernatura, lo que le valió una andanada de críticas de otros militantes de Morena.

“Yo, seguramente, me iría de fiesta con el senador (Félix Salgado Macedonio), pero gobernaría con Pablo Amílcar. A Félix lo respetamos por ser nuestro compañero de partido, pero al final del día no es ni siquiera militante, entonces, creo que hay que voltear a ver a aquellos que se han formado desde la izquierda y que son gente probada y que también son leales al proyecto”, expuso. (www.agenciairza.com)

