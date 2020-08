Durante la pandemia han muerto 27 universitarios por Covid-19: Javier Saldaña

Chilpancingo Gro; a 18 de agosto de 2020.- Un total de 27 trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) han muerto durante esta pandemia del covid-19, informó el rector Javier Saldaña Almazán.

En ese contexto insistió a los universitarios en la necesidad de continuar en casa y seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud, y señaló que por ello la UAGro ha realizado ajustes para no reanudar las labores hasta que existan las condiciones necesarias para no poner en riesgo la salud de estudiantes y trabajadores.

Destacó que si bien el número de defunciones y atención hospitalaria por COVID-19 han bajado, “seguimos sin atender las recomendaciones; yo estuve en Chilpancingo y vi mucha gente en la calle”.

Saldaña Almazán recordó que los primeros días de abril platicaba en una trasmisión en línea con los universitarios, y decían que la curva de la pandemia no se iba a aplanar “si no nos portábamos bien y nos quedábamos en casa, pero si seguimos en esa ruta esto -bajar el número de contagios- no va a pasar”.

Indicó que los universitarios han tenido 27 decesos por este virus, “y es lamentable, complicado, triste, y lo único que podemos hacer es quedarnos en casa”, y abundó que muchos “hemos sido tocados por el COVID-19; en mi caso han sido cuatro familiares en un mes y se siente feo, es implacable este virus”.

En esta serie de recomendaciones que hizo al finalizar una plática en línea con aspirantes de nuevo ingreso y estudiantes, resaltó que se reanudarán labores solamente en las áreas estratégicas, como son las áreas de Nómina, Recursos Humanos, Financiera, Coordinación Zona Sur, Coordinación Zona Norte y Servicios Escolares.

Además, refirió que entre trabajadores de intendencia y supervisores “había la inquietud, principalmente en Chilpancingo, que querían hacer guardias, y se acordó de manera sindical que están en su derecho y podrán hacerlas, pero que se pagará de manera sencilla y no doble”.

