Dirigencia estatal de Morena llama a “no abrir la puerta a externos” en alusión a Luis Walton

*“Quienes deben ser candidatos deben ser los fundadores y militantes” de ese partido, señaló en un comunicado Marcial Rodríguez Saldaña

Chilpancingo Gro; a 13 de enero del 2020.- En franca alusión al ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña pidió a quienes no militan en ese partido y quieran apoyar la Cuarta Transformación que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “que lo hagan por convicción y no a cambio de candidaturas” y llamó a la militancia a que “nadie abra la puerta a externos a que se metan en asuntos internos”.

Lo anterior luego que desde hace una semana, Luis Walton Aburto inició una promoción interna de sus aspiraciones a ser el candidato a gobernador por Morena en el 2021, lo cual ratificó este domingo en una asamblea realizada en Acapulco y convocada por el diputado local, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, evento al que también asistieron otros dos aspirantes a esa nominación, Rogelio Ortega Martínez y la alcaldesa Adela Román Ocampo.

Incluso, en esa asamblea, Luis Walton, a pesar de no ser militante de Morena, llamó a la dirigencia estatal de ese partido que convoque a la “unidad” y señaló que desea afiliarse a ese instituto político.

A ese evento, Marcial Rodríguez Saldaña no asistió, aunque sí fue invitado, según lo que declaró el diputado local, Antonio Helguera Jiménez y que fue consignado este lunes en medios impresos.

Este lunes, a través de un comunicado, Rodríguez Saldaña señaló que “todos los ciudadanos que no son militantes de Morena y que decidan apoyar la Cuarta Transformación en Guerrero son bienvenidos para formar la más amplia alianza popular para instaurar la Cuarta Transformación en Guerrero, pero no por ambiciones personales”.

Rodríguez Saldaña, quien encabeza la dirigencia de Morena en la entidad, sostuvo “que quienes deben ser candidatos deben ser los fundadores y militantes de Morena que se la han jugado siempre con Andrés Manuel López Obrador y, externos, ciudadanos honestos y congruentes en su actuar político”.

El ex rector de la UAGro agregó que “la militancia de Morena en Guerrero y los dirigentes partidarios tienen la suficiente madurez y capacidad para unificar al partido” y exhortó “a que nadie abra la puerta a externos a que se metan en asuntos internos de Morena”.

En el comunicado, el secretario general de Morena en la entidad afirmó que la militancia de su partido “llegará unida al 2021” y con el pueblo gobernarán Guerrero. (www.agenciairza.com)

