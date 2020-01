Diputado de Morena advierte que, “si Antonio Helguera no deja la Jucopo, revelara sus irregularidades

Chilpancingo Gro; a 06 de enero del 2020.- Si el diputado Antonio Helguera Jiménez no deja la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, el viernes 17 de este mes sus presuntas “irregularidades” serán denunciadas ante los órganos internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido.

De acuerdo con el diputado Moisés Reyes Sandoval, este jueves 9 reanudarán laborales legislativas después del puente vacacional decembrino, mientras que el miércoles 15 culminará el periodo ordinario de sesiones.

En entrevista telefónica, Reyes Sandoval informó que el propio Helguera convocó, por tercera ocasión, a una reunión de la fracción para el viernes 17, para determinar su permanencia o dimisión a la coordinación de la bancada.

“Escuché unas declaraciones de él (Helguera), diciendo que si el 17 no había quórum que se iba a reprogramar (la reunión), como si él ya tuviera un plan de que no hubiera quórum o de que quizá los diputados que puedan hacer equipo con él no asistan. Quiero pensar que se quiere quedar en la coordinación, pero confío en que para el 17 haya un consenso generalizado de que salga”, indicó.

Señaló que la sustitución de Helguera podría ser respaldada por la mayoría de los diputados de Morena, pues varios estaban de acuerdo con su salida, pero después de las comparecencias de los secretarios del gobierno estatal por la glosa del Cuarto Informe de Labores del gobernador Héctor Astudillo Flores, y de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2020, cuyos puntos se desahogaron entre noviembre y diciembre.

“La mayoría de los diputados de Morena hemos desconocido su actuar; otros partidos ya han desconocido algunos actos de él. Hay bastantes situaciones que nos hacen pensar muchas cosas y lo mejor es que el 17 de enero se releve”, indicó Reyes Sandoval, quien confió en que “las fiestas navideñas hayan enfriado un poco los ánimos” al interior de la bancada morenista.

Cabe mencionar que, desde octubre del 2019, la mayoría de los diputados de Morena, todos del grupo político de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, “super delegado” del gobierno federal en Guerrero, maniobraron la separación del diputado Helguera de la coordinación de la bancada, quien automáticamente sería separado también de la Junta de Coordinación Política, y el conflicto se prolongó hasta el final del año, sin una definición.

Helguera fue denunciado de cometer irregularidades financieras y de ceder a los “acuerdos políticos” con el resto de los coordinadores parlamentarios, especialmente del PRI y PRD. Éste respondió con el despido de funcionarios cercanos a Sandoval Ballesteros y el desconocimiento del secretario de Servicios Financieros, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, entre otras acciones.

“Tenemos la esperanza de que se resolverá esta situación, porque si no llegamos a un consenso seguramente tendremos que tomar otras medidas de carácter administrativo y al interior del partido, denunciando las irregularidades que hemos visto del coordinador, para que sean instancias nacionales las que puedan resolver esta situación y para que en el siguiente periodo ordinario de sesiones haya un nuevo coordinador y las cosas avancen”, señaló Reyes Sandoval. (www.agenciairza.com)

