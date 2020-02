Dialoga el gobernador Astudillo con el grupo comunitario “Por La Paz y la Justicia” en la comunidad del Jagüey en Chilapa

*Llama a poner todos de su parte para lograr la paz y hermandad entre los pueblos.

*Se mantiene fluyendo la ayuda a comunidades de Chilapa.

Chilapa de Álvarez Gro; a 03 de febrero del 2020.- “Como gobernador mi lugar es del lado de la justicia. Queremos que haya paz en Chilapa”, así lo expresó ante pobladores de El Jagüey durante el diálogo que sostuvo el mandatario guerrerense Héctor Astudillo Flores con el grupo comunitario “Por la paz y la justicia”, a quienes les reiteró que él no toma partido, que él está del lado de la justicia.

Astudillo Flores señaló que su obligación como gobernador, también es llamar a la paz, invitándolos respetuosamente a trabajar en conjunto para lograrla:

“Yo quiero que a los niños los educamos haciendo deporte , llendo a la escuela“, fue contundente en su mensaje, al ser confirmado por los pobladores que esta zona si tienen clases normales.

En su oportunidad, también les explicó que la localidad del Jagüey , se suma a la estrategia de pacificación para Chilapa; y como parte de su recorrido en este municipio , el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa Mercedes Calvo Elizundia hicieron entrega de apoyos así como dieron a conocer más acciones a favor de los pobladores de esta zona .

Les explicó las serie de acciones que se llevarán a cabo con esta estrategia, se repartirán entre las comunidades de Chilapa. Con el respaldo de Gobierno Federal y del Ayuntamiento de tratará de llegar hasta los puntos más alejados; aseguró que de la misma manera que se ha asistido a los deudos de Alcozacán, lo harán con las viudas del Jagüey, sin tomar partido , solo con un objetivo encontrar la Paz y hermandad entre los pueblos .

Asimismo, anunció algunas obras que mejorarán la conexión con otras comunidades; invitó a la reflexión para ante poner el diálogo y caminar positivamente a la hermandad y paz de los pueblos .

“Yo no me dedico a estar aplaudiendo el mal .Trabajo para que las cosas sean mejores en Guerrero. Pero entiendo qué hay problemas que no comenzaron ayer ni antier , son problemas viejos, No es , ni será tarde para buscar que todos colaboremos para que que estemos en mejores condiciones”, les expresó .

Durante esta visitará a través del DIFGuerrero se entregaron mochilas, artículos deportivos, servicios gratuitos del Registro Civil, atención médica, psicológica, aparatos funcionales, sillas de ruedas y talleres de ciencia y tecnología de COCYTIEG.

