Convocan Evodio y el FADG a foro para buscar la reactivación turística de Guerrero

Chilpancingo Gro; a 09 de junio de 2020.- Será el miércoles de esta semana cuando el Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG) lleve a cabo el Foro Virtual para la Reactivación Turística del Estado, con la participación de especialistas del ramo y con el objetivo de fortalecer al principal sector económico de Guerrero.

En un live de Facebook el dirigente del FADG, Evodio Velázquez Aguirre, presentó la convocatoria y puntualizó que tras la cancelación de todo tipo de actividades por la pandemia del Covid19, “este es el momento de sumar esfuerzos que reactiven la economía estatal generando empleos y estabilidad en el Turismo.”

Agregó que en este foro se definirán las estrategias que se habrán de tomar dentro de lo que se ha llamado “la nueva normalidad”, siguiendo los protocolos establecidos en el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico y con el firme objetivo de impulsar y estabilizar el sostén económico primordial del Estado.

El exalcalde porteño subrayó que los guerrerenses “vivimos de la actividad turística, y hoy la tenemos tirada, la tenemos en el suelo, no hay empleo para los que se dedican a esto; no hay recursos para las familias y sobre todo no hay derrama económica, eso es preocupante, por eso estamos buscando alternativas, con nuevas reglas, nuevos mecanismos y nuevas estrategias.”

Velázquez Aguirre resaltó que por eso es muy importante reactivar el turismo “con nuevos protocolos para garantizar la seguridad sanitaria de los miles que nos visitan ahora que se abrirán todas las actividades. Para ello es este foro virtual que convocará a especialistas, restauranteros, hoteleros, discotequeros del todo el Estado.”

Finalmente, el líder del FADG detalló que el foro se realizará este 10 de junio, a las 18:00 horas, en la plataforma digital Zoom, con un tiempo aproximado de 120 minutos. “Queremos que se reactive este sector tan necesario para los guerrerenses, vamos a fortalecer una propuesta en este ejercicio democrático, abierto y sin tintes políticos, más que con la única bandera de querer salir adelante.”

