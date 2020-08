Ciudadanos no acuden a recoger su credencial de elector: INE

Chilpancingo Gro; a 23 de agosto de 2020.- El vocal ejecutivo del Distrito 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Soberanis Núñez, dijo que los ciudadanos no están acudiendo a recoger sus credenciales para votar, pese a que han establecido protocolos de higiene y protección por la pandemia del COVID-19.

Hasta el 23 de marzo, día en que el INE decretó el cierre de sus módulos de atención ciudadana por la emergencia sanitaria, en el Distrito 07 que comprende los municipios de Chilpancingo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, quedaron 3 mil 38 credenciales pendientes de entregar.

En entrevista informó que el órgano electoral reactivó los módulos a partir del 3 de agosto, luego de que Guerrero pasó al color naranja del Semáforo Epidemiológico Nacional, para entregar las credenciales con previa cita, ante el reclamo de la población que necesita el plástico para identificarse y realizar trámites.

“Con base a citas programadas se agendaron 663 citas y se han entregado 724 credenciales”, indicó, y señaló que la entrega ha tenido “altibajos” porque el primer día de apertura se programaron 166 citas y se entregaron 179 credenciales, pero que a medida que pasaron días fue bajando.

“Es un poco extraño que hay exigencia o reclamo de la ciudanía que tiene la necesidad de contar con su credencial, y entonces se da esa posibilidad, pero curiosamente no responden a ese llamado. Es una situación curiosa y cuando menos por parte del INE no queda el hacer el esfuerzo para atender a la gente, sin embargo, no hay la reacción que debería de haber por parte de la ciudadanía”, se quejó.

Soberanis Núñez explicó que la reactivación de los módulos cumple con todos los protocolos sanitarios establecidos por los tres niveles de gobierno, especialmente la federal y estatal.

“Se nos dieron indicaciones para cuidar que cuando abriéramos, estuviéramos debidamente equipados sin temor a contagiarnos, ni a la ciudadana. Adecuamos los módulos y en cada estación se puso acrílico de plástico para evitar contagio entre los trabajadores y ciudadanos.

“Se consideró que todos los trabajadores tengan cubrebocas; adicional tienen careta plastificada, y a la ciudadanía se le pidió que quienes tenían que recoger su credencial llamaran al teléfono de INETEL 800 433 2000 para verificar si ya estaba su credencial. Después, ingresar a la página (web) del INE para agendar su cita. Toda entrega fue con previa cita”, explicó.

Explicó que a los trabajadores y ciudadanos se les aplica gel antibacterial y les toman la temperatura. “Se estableció como requisito que para ingresar (al módulo) tuvieran cubrebocas y si tenían temperatura arriba de 37.5 grados no se le permitía la entrada por el riesgo de contagio”.

Sergio Soberanis informó que a partir del lunes 17 reanudaron los trámites de solicitud de credenciales de elector, y que este proceso terminará el 31 de este mes.

Asimismo, que “todas las personas que quisieran hacer diversos trámites distintos, como corrección por cambio de domicilio o jóvenes que están por cumplir 18 años, o que ya los cumplieron, ya pueden agendar su cita en la página del INE, o también por perdida o extravío”, refirió.

No obstante, comentó en los módulos de atención ciudadana seguirán entregando las credenciales que ya estaban expedidas hasta antes de la pandemia, pero con previa cita para evitar aglomeraciones. (www.agenciairza.com)

