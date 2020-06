Cerrarán panteones durante el día del padre para evitar concentraciones y contagios: Autoridades

*Renacimiento, Zapata, Progreso, Morelos, Vista Alegre y Alta Progreso son las zonas de mayor incidencia de contagios y decesos en Acapulco

*Transporté público y mercados, son los focos de mayor contagios por coronavirus, indica Bravo Abarca.

Acapulco Gro; a 18 de junio del 2020.-“Mientras no seamos capaces de llevar estas medidas , de implementar estas medidas, de respetar estas medidas por nuestra vida y por las nuestras familias no vamos a cambiar de color . El aumento de contagios sigue , y también la ocupación de camas hospitalarias continua , por ello no podemos cambiarse color la responsabilidad es de todos nosotros hacer que Guerrero cambie de color en el semáforo federal” fue contundente Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador.

Lo anterior, al presentarse informe técnico diario sobre la evolución del Covid-19 en Guerrero, junto el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos , Rocío Bárcena Molina, enlace del gobierno federal en Guerrero y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés,con quienes coincidió en su llamado a las y los guerrerenses en hacer un esfuerzo para detener el aumento continuo de contagios, pasar a pasar a otro color en el semáforo nacional y poder reactivar las actividades económicas.

A su vez, Alejandro Bravo Abarca, jefe de la Oficina del gobernador, dijo que están identificados 16 municipios donde se concentra la mayor movilidad de personas en transporté público, donde junto a autoridades de los tres niveles de Gobierno, reforzarán acciones de sanitización y de concientización a los operadores para que utilicen cubrebocas y gel antibacterial.

Además adelantó que los panteones en la entidad , para evitar la visita masiva serán cerrados por el Día del Padre.

También, dijo que se detectó más movilidad en mercados y centros comerciales, hacia donde se dirigirán las campañas de prevención correspondiente, por lo que insistió a la población a priorizar su salud y evitar ir en compañía de más miembros de la familias en lugares que puedan presentar aglomeraciones

Por su parte, De la Peña Pintos añadió que a través de un mapeo, se detectaron las zonas de mayor incidencia de contagios y decesos en este puerto, destacando por su alta densidad poblacional, Ciudad Renacimiento y las colonias Emiliano Zapata, Progreso, Morelos, Vista Alegre y Alta Progreso, entre otros núcleos habitacionales.

Reiteró que los centros hospitalarios de Acapulco se encuentran al límite de su capacidad de atención, por lo que urgió a la población a tomar en serio esta pandemia.

En su informe técnico sobre la actualización del Covid-19, el funcionario estatal refirió que Guerrero cuenta a la fecha 3,876 casos confirmados, 1,362 sospechosos, 2,581 negativos y 662 defunciones, además de 2,536 pacientes recuperados y 462 casos activos, de 7,819 estudios realizados, manteniéndose el número de 68 municipios con casos positivos del Covid-19.

Al actualizar las cifras, dijo que Acapulco se mantiene como el principal punto de la pandemia y concentra también, el mayor número de casos positivos y decesos por Covid-19 con 2,433 y 361, respectivamente, y añadió que de las 664 camas Covid del Sector Salud están ocupadas 383, de cuyos pacientes 169 están estables, 137 en situación grave y 77 intubados en estado crítico.

Por su parte, Bárcena Molina para el tema del Covid-19, indicó que gracias a las gestiones realizadas, llegaron a Guerrero más ventiladores y otros insumos para una mejor atención a pacientes graves, y que el DIF Nacional puso al servicio de los guerrerenses, el Programa de Apoyo a Gastos Funerarios a Población en Situación de Vulnerabilidad, para la población en general, no solo a quienes perdieron un familiar por Covid.

